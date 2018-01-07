Erkekler kadın cinayetlerine karşı koştu

Adana Büyükşehir Belediyesinin 8’incisini organize ettiği Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Halk Koşusu, Atatürk Parkı'ndan başladı. 4 kilometrelik halk koşusunda 6 bin 500 kişi kıyasıya mücadele ederken, yarışa katılan 5 erkek 11 Şubat 2015 günü bindiği minibüs sürücüsü tarafından vahşice öldürülen ve kadın cinayetlerinin simgesi haline gelen Özgecan Aslan'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtle koştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 2017 yılında 409 kadın cinayeti işlenmesine dikkat çekmek ve kadınların öldürülmesinin son bulması için koşuya Özgacan Aslan'ın fotoğrafı bulunan tişörtlerle katılan yarışmacılardan Mehmet Geyik, "Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için giydik bu tişörtleri. Özgecanlar yaşasın, böyle bir şey bir daha olmasın diye buradayız. Bizim Özgecan ile bir akrabalığımız yok. Bu bizim insanlık görevimiz" dedi.

Koşuya katılan Ender Adem ise, Yüreğir Gençlik Merkezi öğretmenleri olarak Özgecan Aslan cinayetini protesto etmek ve kadına şiddete hayır demek için bu koşuya katıldıklarını söyledi.

Özgecan Aslan kadına şiddetin simgesi oldu

20 yaşındaki Özgecan Aslan, 11 Şubat 2015 yılında üniversiteden evine gitmek üzere Tarsus'tan bindiği minibüste sürücü Ahmet Suphi Altundöken tarafından önce cinsel istismara uğramış, daha sonra da vahşice öldürülüp elleri bileklerinden kesilmiş ve bir ormanlık alanda yakılmıştı. Aslan kaybolunca ailesi kayıp başvurusu yapmış, olaydan iki gün sonra jandarma cesedi bulmuş ve olayla ilgili Aslan'ı öldüren Altundöken ve ona yardım eden babası Necmettin Altundöken ile arkadaşı Fatih Gökçe yakalanmıştı. Katil Ahmet Suphi Altundöken, Adana Kürkçüler Kapalı Cezaevinde babasıyla birlikte yatarken 11 Nisan 2016 yılında silahla vurularak öldürülmüş, babası ise yaralanmıştı. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen mahkeme sonucunda baba Necmettin Altındöken ve arkadaşı Fatih Gökçe'ye "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infialle öldürme, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

