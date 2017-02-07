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Erkekler kadınlara oranla 3 kat daha fazla ani ölüm riski taşıyor

Ani ölümün sadece hasta ve ileri yaşlı olanları değil her yaştaki insanı tehdit ettiğinin söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, bilinen en büyük sebebin kalp damar hastalıkları olduğunun altını çizerek; sigara, kolesterol ve yüksek tansiyondan uzak bir hayat önerdi.


07 Şubat 2017 10:00

Ülkemizde her yıl yaklaşık 80-100 bin kişinin ‘ani ölüm’ nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, yaşamını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun ne yaşlı ne de bilinen herhangi bir sağlık sorunu bulunan kişiler olduğunun altını çizdi. Seyfeli, “Ani ölüm, kişinin bilinen kalp hastalığı olsun veya olmasın şikayetlerin başlamasından bir saat içinde hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Bu şikayetler çoğunlukla belli belirsiz olmasına rağmen göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma hissi ve iç huzursuzluk şeklinde ortaya çıkabiliyor. Bazen de ani ölüm hiçbir bulgu vermeden dakikalar içinde gerçekleşebiliyor” dedi. Erkeklerin kadınlara oranla 3 kat daha fazla ani ölüm riskiyle yüz yüze olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, ani ölümlere karşı herkesi uyararak, “Ani kalp ölümlerinin engellenmesi, en başta koroner damar hastalıklarının engellenmesine bağlı. Bu da kalpte hastalığa neden risk faktörlerinin kontrol edilmesiyle mümkün” dedi

“Ani ölüm önlenebilir”

Ani ölüm, ne kadar sinsi görünse de altında yatan en önemli sebep kalp-damar hastalıkları olduğu için önlenebilir bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Seyfeli, bunun için sigara, kolesterol ve yüksek tansiyondan uzak durmanın önemine değindi. Risk altındaki hastaların düzenli kalp kontrollerini yaptırmalarının önemine de değinen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, “Bunun dışında kalp sağlığı açısından düzenli beslenme ve egzersiz ihmal edilmemeli” uyarısında bulundu.

“35 yaş öncesi genetik kökenli

Ani ölümün yaşlara göre farklı nedenlerden kaynaklanabildiğini vurgulayan Seyfeli, “Örneğin 35 yaşının altında görülen ölümlerin büyük bir çoğunluğunun doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları, kalp-dolaşım sistemi ile ilgili yapısal sorunlar ve kardiyak aritmilerden (kalp ritm bozukluğu) etkilenebileceği üzerinde durabiliriz. Bunlarla birlikte, doğuştan olan kalp damar anomalileri, beyin damarlarında oluşan anevrizmanın yırtılması ve kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopatiler) da ani ölümün meydana gelmesinde önemli rol oynuyor” şeklinde konuştu. 35 yaş üstü kişilerde ise, genellikle kalp damarlarındaki ani tıkanma veya eski tıkanıklıkların oluşturduğu kalp kası bozuklukları sonucu ani ölüm gerçekleşiyor.

“Sporcularda sık görülüyor”

Ani ölüm, daha çok fiziksel eforun fazla olduğu sportif aktiviteler sırasında ortaya çıkıyor. Sporun türüne göre değişmekle birlikte en riskli grup; doğal parkur koşucuları ile maraton koşucuları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergün Seyfeli, gençlerde ani ölüme yol açan genetik kökenli kalp hastalıklarının yanı sıra, bazı enerji içecekleri ve uyarıcı ilaç kullanımı nedeniyle de gerçekleşebileceğini söyledi. Ailede genç yaşta ani ölüm olan ve sık bayılma atakları geçiren kişilerde de riskin arttığına değinen Prof. Dr. Ergün Seyfeli, yarışmalı sporlara başlamak isteyenlerin mutlaka kardiyolojik muayeneden geçmesi gerektiğini belirtti.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, aniden ortaya çıkan beyin kanaması, akciğer embolisi, karaciğer hastalıkları, aort anevrizması, zatürre, menenjit, epilepsi gibi rahatsızlıklar, mide ve bağırsaktaki büyük ölçekli kanamalar, zehirlenmeler, çeşitli ilaçlara karşı gelişen alerjik reaksiyonların da ani ölüm nedenleri arasında olduğunu belirtti.


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