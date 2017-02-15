Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de, estetik burun ameliyatlarında kadın ve erkek oranı birbirine yaklaştı. Özelikle erkeklerde burun estetiği operasyonunda artış yaşandı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Baran Aydemir, erkeklerin yetişkin yaşlarda şekil ve nefes alma sıkıntılarına sık rastlandığını ifade ederek, "Ülkemizde özellikle erkek çocuklarda küçük yaşlarda alınan travmalarla, yetişkin yaşlarda şekil ve nefes alma sıkıntılarına sık rastlanmaktadır. Yapılacak müdahale ile şekil bozukluğu düzeltilirken, nefes sorunu da aynı zamanda çözülmektedir. Bunun yanında özellikle İzmir’de her geçen gün erkeklerin dış görünüşlerine daha fazla özen gösterdiklerine ve estetik burun ameliyatı taleplerinin arttığına şahit oluyoruz" diye konuştu.

İzmir erkeği görünüme önem veriyor

Erkek hastaların doğal ve erkeksi görünümü koruması gerektiğini belirten Dr. Aydemir, estetik operasyonuna da değindi. Aydemir, "Burun ucu kaldırılmamalı, burun aşırı inceltilmemelidir. Kadınlarda estetik kaideler daha net olmakla birlikte, erkeklerde yakışıklı olmanın net bir tanımı yoktur ve kişiler arasında ciddi fikir farkları vardır. Bir kişinin çok beğendiği bir burun diğeri için sevimsiz olabilir. Bu noktada 3D Vectra sayesinde, konsültasyon sırasında ameliyat sonrasında ortaya çıkacak sonuçları görüntüleme ve değerlendirme imkanı buluyoruz. Sistem ayrıca hastanın tedavi planlamasına aktif olarak katılmasına ve hastaya sunulan seçenekler içinden tercih yapabilmesine olanak sağlıyor. 3D Vectra hastanın istediği sonucu doktor ile eksiksiz paylaşabilmesi, düşüncelerini aktarabilmesi için iyi bir yöntemdir” şeklinde konuştu.

İzmir’de erkek hastaların en çok burun estetiğine önem verdiğini dile getiren Op. Dr. Aydemir, şöyle devam etti:

"Burun estetiği sonrasında botoks ve dolgu uygulamaları gibi estetik talepler gelebiliyor. İzmir erkekleri her daim dış görünüşlerine önem verdiklerinden daha bakımlı, genç ve sağlıklı görünüyorlar."