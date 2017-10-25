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Erkeklerde de meme kanseri görülüyor

Medicana Sivas hastanesi genel cerrahlarından Prof. Dr. Ayhan Koyuncu yaptığı konuşmada erkelerde de meme kanserinin görüldüğünü söyledi.

Erkeklerde de meme kanseri görülüyor

25 Ekim 2017 11:08

Medicana Sivas hastanesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısı ile meme kanserinin riskleri, tanının nasıl konulduğu konularında eğitim seminer verildi. Konferans salonunda yapılan seminerde Prof. Dr Ayhan Koyuncu meme kanseri hakkında bilgilendirme yaptı.Burada konuşan Koyuncu meme kanseri haftası nedeniyle bilgilendirme yaptıklarını söyleyerek, ”Bayan konuklarımıza meme kanseri risklerini, meme kanserinin tanısının nasıl konulduğu, meme kanserinin tanısının nasıl yapıldığını ve meme kanserinden korunmak için ne gibi önlemler alabileceğimiz hakkında onlara bilgi veriyoruz” dedi.

Bu haftanın meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatan Koyuncu, ”Erkeklerde gözüken meme kanseri her yüz kanserden birisi şeklinde ama meme kanseri daha çok kadınların hastalığı olarak gözüküyor. Erken teşhis içinde tarama yöntemleri ile özellikle mamografi yöntemi ile taranması gerekmekte. Tarama yöntemleri göstermektedir ki meme kanserinde hem erken tanıları ortaya çıkarmakta hem de tedavide başarılı olmamızı sağlamakta” dedi.

"Erkeklerdeki meme kanseri daha kolay tespit edilebilir"

Koyuncu, erkeklerde meme kütlesinin olmadığı belirterek, ”Erkekte bir meme kütlesi olmadığı için meme başının arkasında bir kütle olarak elimize gelebilir. Veya koltuk altında şişlik olarak meydana gelebilir. Erkeklerde meme kanseri olmaz imajı ile birazcık gecikmekte, literatürde gözüken o. Dolayısı ile memede ağrılı yada ağrısız erkek memesinde eğer bir kitle varsa mutlaka doktora başvurmaları gerekir” şeklinde konuştu. 

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

Etiketler: Meme kanseri

 

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