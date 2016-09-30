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Erkeklerde meme büyümesi strese neden oluyor

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Can İşler, erkeklerde meme büyümesinin strese neden olduğunu belirtti.


30 Eylül 2016 12:53

Jinekomastinin, erkeklerde meme dokusunun tek veya çift taraflı olarak fazla büyümesi ve kadın memesine benzer bir görünüm almasına verilen isim olduğunu kaydeden İşler, “Jinekomasti psikolojik strese neden olarak, kişinin yaşantısını, giyim tarzını etkileyebilecek sosyal bir problem haline gelebilir. Bu rahatsızlığa sahip kişiler tişört giymekte, denize girmekte ve başkalarının yanında soyunmakta sıkıntı yaşayabilirler. Bazen içine kapanık, bazen de agresif olabilirler. Sorundan aşırı rahatsız olmalarına rağmen böyle bir durumun, sadece kendilerinde olduğunu düşünerek kimseyle paylaşmazlar. Oysaki bu problem toplumda yaklaşık yüzde 40 oranında oldukça fazla görülür ve tedavisi de tahmin edildiği kadar zor değildir. Görsel açıdan rahatsızlık duymaları yanında, memede ağrı, şişkinlik ve gerginlik hissi ve meme kanseri olma kuşkusu, jinekomasti sorunu olan hastaların doktora başvurma nedenleridir” diye konuştu.

Erkekte meme başı altında az miktarda meme dokusu bulunduğunu ifade eden İşler, “Memenin yapısında esas olan iki doku vardır, (Glandüler duktal epitel ve periduktal konnektiv dokudan oluşan) meme bezlerinin meydana getirdiği meme dokusu ve yağ dokusu. Genç erkeklerde meme yapısı daha çok meme dokusundan, yetişkinlerde ise yağ dokusundan oluşur. Jinekomasti olgularında bu iki dokudan birinde veya her ikisinde, steroid hormon fizyolojisindeki geçici ya da sürekli bir bozukluğa bağlı olarak büyüme olur” dedi. 

Etiketler: Erkeklerde meme büyümesi


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