

Evlilik hakkında her iki cinsiyetin de karşı cinsten beklentileri, olmasını istedikleri özellikler olduğunu dile getiren Uzman Psikolog Naciye Tokaç, erkeklerin evlilikten ve evleneceği kadından beklentileri konusunda şunları söyledi:

"Erkekler kişilik olarak bazı belirgin özelliklere sahiptir ve karşı cinsiyetten de belirgin istekleri vardır. Erkeklerin çoğunluğu düşünce dünyaları fazla karışık olmayan, söyleyeceklerini dolandırmadan açıkça ifade eden, duygularını kolaylıkla söylemeyen, kısa ve öz konuşan, fiziksel olarak kadına göre daha güçlü kas yapısına sahip, cinsel arzularının daha farkında olan ve bu isteğini gerçekleştirme konusunda daha atılgan bir yapıya sahiptir. Tüm bunlar tabiî ki her erkek için geçerli olmamakla birlikte bir erkekte çoğunlukla karşılaşılan durum budur. Bu nedenlerle erkeklerle kadınların algıları arasında belirgin farklar vardır.

Erkek bir kadınla evlenmek isterse bunun en önemli nedeni; o kadında bulduğu huzur ve iyi niyetdir. Çok belirgin olmayan bu istekleri biraz açıklarsak; bir erkek kendi üzerinde fazla baskı ve sorgulanma istemediğinden, kendisine huzur verebilen ve baskı uygulamayan bir kadın evlilik için tercihleri olacaktır. Bir diğer iyi niyet olarak belirttiğim özellik ise; baskı istemeyen erkek için daima sorgulamayan ve kendisinin daima kötü bir şey yaptığını düşünmeyen bir kadın tercih nedenidir. Sonuçta erkek için huzur en önemlisidir.

Bir kadınla evlenmek için erkeğin aradığı bir diğer önemli özellik ise; kadının günlük yaşamında kendisine dikkat etmesi, bakımlı olması ve akıllı davranabilmesidir. Şimdi bu söylediklerim eleştiri konusu olabilir. Ancak endişe edilmemesi gerekir çünkü; günlük yaşam becerilerinde kendisine bağlı olmayan, bağımsız karar alabilen ve günlük yaşam becerilerini kendisi sürdürebilen bir kadın için akıllı davranabilir demek yeterli olacaktır. Bir erkeğin aradığı da hayatına kolaylık sağlayabilen bir kadından fazlası değildir. Erkeğin ev ve aile yaşamında sorumluluk alabilen, aile idaresine yardımcı olabilen bir kadın erkeğin yaşamını da kolaylaştıracaktır.

Kadının bağımsız karar alabilmesine önem veren erkek aynı zamanda sevdiği kadınının zihninde başarılı olduğunu ve vazgeçilemez olduğunu bilmek ister. Sonuçta anneler oğullarını bu düşünceyle büyütürler. Bazen kadının eşini onore edici ve onaylayıcı konuşması, onun ne kadar önemli ve özel olduğunu hissettirmesi o kadını tercih etmesini ve bırakmamasını sağlayacaktır. Bir kadın eşini tabiî ki ne yaparsa yapsın bir anne gibi koşulsuz kabul etmemeli ancak yaptığı başarıları da görmezden gelmemeli, onun diğerlerinden farklı olduğunu gösterecek şekilde onaylaması gereklidir.

Kadın ve erkek için de aynı oranda önemli olan cinsel yaşam; erkeğin bir kadınla evlenmesi için önemli nedenlerden birisidir. Birlikte olduğu kadınla uyumlu bir cinselliğinin olması erkeğin o kadınla evlenmeyi tercih sebeplerinden olabilir."