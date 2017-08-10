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Erkeklerin kabusu: meme büyümesi

Jinekomastinin, erkek memesinin ailesel veya hormonal sebeplerle büyümesi olduğunu belirten Op.Dr. Esra Çelik, ergenlik dönemindeki erkek çocuklarının bir çoğunda bu şikayetlerin mevcut olduğunu söyledi.

Erkeklerin kabusu: meme büyümesi

10 Ağustos 2017 10:29

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Çelik, “En sık hormonal bozukluklar sebebiyle olmakla beraber, hormon üreten tümörler, alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, çeşitli ilaçlar sebebiyle de oluşabilir. Ancak büyük bir kısmında birkaç sene içinde kaybolur. Kaybolmuyorsa bu hastalar ameliyata adaydırlar. Jinekomasti; sadece yağ dokusunun, sadece meme dokusunun veya her ikisinin artışı ile karakterizedir” dedi.

“Piyasa da satılan krem gibi ürünlerle bu sorundan kurtulmaya çalışmak tehlikeli”

Bu problemden kurtulabilmek için ameliyat dışında herhangi bir çözüm yönteminin olmadığını ifade eden Op.Dr. Çelik, “Günümüzde piyasada satılan krem, masaj aleti gibi birtakım ürünler ile bu sorundan kurtulmaya çalışmak daha da olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Günümüzde iyileşme sürelerinin kısa olması ve kesi sorununun olmaması, normal bir ameliyat işlemine göre çok daha konforlu ve hızlı sonuç almayı sağlamaktadır” diye konuştu.

Çoğu zaman hastanede kalışın gerekmediğini kaydeden Op.Dr. Çelik, “Fakat kişinin ve doktorun kararına bağlı olarak bu durum değişebilir. Jinekomasti operasyonu sonrasında spor kısıtlaması 4 haftadır. Bu süre zarfında bizim temin edeceğimiz bir korseyi kullanmanızı öneriyoruz. Yine jinekomasti operasyonu sonrası 4 haftalık sürede sauna, buhar banyosu ve solaryum önermiyoruz” ifadelerini kaydetti.


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