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Erken diş teli tedavisi çene ameliyatından kurtarıyor

Diş teli kullanımı için en uygun yaşın 8 yaş sonrası olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi(İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry, erken yapılan diş teli tedavisinin hastayı ilerleyen yaşlarda çene ameliyatından kurtardığına dikkat çekiyor.

Erken diş teli tedavisi çene ameliyatından kurtarıyor

31 Ocak 2017 14:26

Diş yapısındaki bazı sorunlar insanların yaşam kalitelerinin düşmesine neden oluyor. Diş teli tedavisinin zamanında yapılması ileride karşılaşılacak bir takım olumsuzlukları giderilmesi için önem arz ediyor. Diş teli kullanımı için en uygun yaşın 8 yaş sonrası olduğunu belirten İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sanaz Sadry, erken yapılan diş teli tedavisinin hastayı ilerleyen yaşlarda çene ameliyatından kurtarabileceğine işaret ediyor.

Diş tellerinin çeşitli sebeplerle meydana gelen dişlerin dizilim bozukluğunu ortadan kaldırmak için dişlerin üzerine yapıştırılan braketler ve bunların içinden geçen tel ile dişlere kuvvet verilerek hareket etmesi sağlanan aparatlar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Sadry, diş telinin dişlerin biçim ve yapı sıkıntılarını giderdiğini kaydediyor.

Diş teli taktırmanın en büyük avantajının sağlıklı ve estetik dişlere kavuşmak olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Sadry, “Birçok kişi dişlerindeki çarpıklık, bozukluk veya çene problemleri yüzünden rahat bir şekilde gülümseyemez. Çarpık, yamuk ve bozuk dişlerin tedavisinde kullanılan diş teli (braket), estetik bir görünüş kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda güzel ve sağlıklı bir gülüş sağlar. Güzel bir gülümseme ise kişinin yaşam kalitesini ve kendine güvenini artırır. Bu yüzden ortodontik tedaviye başlamak sağlık ve estetik yönden birçok fayda sağlamaktadır” dedi.

“Çocuklara 5 yaşından önce diş teli takılmamalı”

Çocuklara diş teli takılması 5 yaşından öncesinde tavsiye edilmediğini belirten Yrd. Doç. Dr. Sadry, çocuklarda diş teli kullanımı için en uygun yaşın 8 yaş sonrası olduğunu söylüyor. Erken yapılan diş teli tedavisinin hastayı ilerleyen yaşlarda çene ameliyatından kurtardığını da kaydederken, diş teli kullanımının ağız ve diş sağlığına yapacağı faydaları şöyle sıralıyor: “Çene ile ilgili eklem ve kaslarda oluşan problemleri engeller. Diş teli tedavisi ile dişlerin birbiriyle olan kapanış sorunlarını giderir. Çene kaslarının yaptığı baskıdan oluşan baş ağrılarını ortadan kaldırır. Dişlerdeki çapraşıklık ve kapanış bozukluğu vakalarında dişlerin araları temizlenemediğinden sık sık görülen diş çürümeleri ve aşınmalarından korur. Yine bu sebepten oluşan diş taşları yüzünden, sağlam dişleri kaybetme riskini ortadan kaldırır. Düzgün sıralanmış dişlerde, diş fırçası diş yüzeyine daha iyi temas eder ve böylece ağız temizliği ve hijyeni kolaylaşır, diş ipi kullanımı daha rahat olur.”
 

Etiketler: ağız ve diş sağlığı, çene ameliyatı, diş teli, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültes


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