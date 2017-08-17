Erken doğan bebeklerde ölüm oranları azaldı

Vücut gelişimini anne karnında tam olarak tamamlamayarak 37 haftadan önce doğan prematüre bebeklerin sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam şansları arttı. Fransa'da bir grup bilim adamının yaptığı araştırmada erken doğan bebeklerde görülme şansı yüksek olan engelli doğma ve konuşma özrü gibi sağlık sorunlarının da geçmiş yıllarla kıyaslandığında azaldığı tespit edildi.

Prematüre bebeklerde yaşam şansının artmasının yanı sıra, doğumla beraber yaşanan sağlık sorunlarının da azaldığı tespit edilen araştırma 3599 çocuk üzerinde yapıldı. 1997 yılından bu yana doğan çocukların hastane kayıtlarını inceleyen araştırmacılar 22 ile 31'inci haftalar arasında doğan bebeklerin yaşama oranının yüzde 6 oranında arttığını gözlemledi. Araştırmacılar, anne ve bebek sağlığında yaşanan olumlu gelişmeler ve yeni tedavi yöntemlerinin artışı etkileyen önemli etkenler olduğunu ifade etti.

İdris Altun