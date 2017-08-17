Diğer
Kategoriler

Erken doğan bebeklerde ölüm oranları azaldı

37 haftadan önce doğan prematüre bebeklerin 90'lı yıllara kıyasla yaşam şansı arttı.

Erken doğan bebeklerde ölüm oranları azaldı

17 Ağustos 2017 10:56

Vücut gelişimini anne karnında tam olarak tamamlamayarak 37 haftadan önce doğan prematüre bebeklerin sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde yaşam şansları arttı. Fransa'da bir grup bilim adamının yaptığı araştırmada erken doğan bebeklerde görülme şansı yüksek olan engelli doğma ve konuşma özrü gibi sağlık sorunlarının da geçmiş yıllarla kıyaslandığında azaldığı tespit edildi.

Prematüre bebeklerde yaşam şansının artmasının yanı sıra, doğumla beraber yaşanan sağlık sorunlarının da azaldığı tespit edilen araştırma 3599 çocuk üzerinde yapıldı. 1997 yılından bu yana doğan çocukların hastane kayıtlarını inceleyen araştırmacılar 22 ile 31'inci haftalar arasında doğan bebeklerin yaşama oranının yüzde 6 oranında arttığını gözlemledi. Araştırmacılar, anne ve bebek sağlığında yaşanan olumlu gelişmeler ve yeni tedavi yöntemlerinin artışı etkileyen önemli etkenler olduğunu ifade etti. 

İdris Altun

Etiketler: prematüre bebek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç