Erken rezervasyon yüzleri güldürdü

22'nci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuarda yüzlerce il, ilçe ve firma stant açtı. Fuara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar stantları tek tek gezerek görevlilerden bilgi aldı. Fuarda yer alan Wome Deluxe Oteli standı ziyaretçi akınına uğradı. Stantta yer alan otel yetkilileri vatandaşlara otel hakkında bilgi verdi.

Alkolsüz aile konseptinde hizmet verdiklerini söyleyen Otel Müdürü Yusuf Gerçeker, “EMITT fuarının 22’ncisini düzenliyoruz. Dünyada da ilk 5’te gösterilen fuarlardan bir tanesi. İlk gün olmasına rağmen yoğun geçiyor. Biz de burada otelimizi tanıtıyoruz. Alanya’da 120 bin metrekare bir ormanın içerisinde hizmet veriyoruz. Alkolsüz aile konseptinde bir yer. Yüzde sıfır alkol biçimde bir aile oteli. Sabahtan beri bayağı yoğun geçiyor” şeklinde konuştu.

Gerçeker sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuşun açılış konuşmasında söz ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu Türkiye’nin 2023 Vizyonu hedeflerine varma noktasında bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene erken rezervasyonda önceki senelerin Mart-Nisan aylarındaki doluluk oranına şimdiden ulaştık. Yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimimiz vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü ve kotalı sistem dahilinde erken rezervasyon avantajlarımız devam ediyor. Turizmde tablo 2018 yılının, 2017’den de iyi olacağı yönünde.”

Emrah Kuş - Özge Yağmur