Erken Seçim Kararını Değerlendirme Araştırması

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerine dair erken seçim kararı seçmenlere soruldu. ARGETUS Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırma, 20-24 Nisan 2018’de 26 ilde, 18 yaş üstü, bin 828 kişiye sorular sorularak (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarında 2-3 ay önceki araştırmalarda ‘erken seçim istemiyoruz’ şeklinde ağırlık görüş belirten seçmenlerin AK Parti ve MHP öncülüğünde alınan erken seçim kararını büyük ölçüde benimsedikleri görüldü.

ARGETUS Araştırma’nın bin 828 kişiyle yaptığı araştırmada, ‘Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin erkene alınmadan önceki yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna seçmenlerin verdikleri yanıtlar, kararsızlar dağıtıldıktan sonra, ‘Evet, istiyordum’ tercihi yüzde 39, ‘Hayır, istemiyordum’ tercihi yüzde 61 oranında çıktı.

Aynı kişilere, ‘Erken seçim ilan edilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin erkene alınması konusundaki yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna ise seçmenlerin yüzde 63 oranında ‘Evet, destekliyorum’ dediği görüldü. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra, ‘Hayır, desteklemiyorum’ tercihine yönelik kanaatler ise yüzde 37’de kaldı.

İttifak yasası olumlu karşılanıyor

Araştırmada ‘Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri başta olmak üzere partilerin ittifak yapmasına olanak tanıyan yasa değişikliğine yönelik yaklaşımınızı belirtir misiniz?’ sorusuna, kararsızlar dağıtıldıktan sonra, araştırmaya katılanların yüzde 42’si ‘Siyasi ve ideolojik olarak birbirine yakın partilerin ittifak yapmasını ve yasal değişikliği destekliyorum’ şeklinde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 30’u ise ‘Partilerin koşulsuz olarak adaylar ve günün çıkarları doğrultusunda ittifak yapmasını ve yasal değişikliğini destekliyorum’ yanıtı verdi. Partilerin ittifak yapmasına yönelik yasal değişikliğe ilişkin desteğin yüzde 72’i düzeyinde olduğu anlaşılmakta.

Araştırmaya katılanların yüzde 28’i ise ‘Partilerin ittifak yapmasını ve yasal değişikliği desteklemiyorum’ görüşünü belirtti.

Cumhurbaşkanı tercihi ile parti tercihi ayrışır mı?

ARGETUS’un yaptığı araştırmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerken, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ayrı ayrı oylanacağı göz önünde bulundurularak seçmenlerin tercihlerinde herhangi bir ayrışmanın olup olmayacağı da soruldu. Bu konuda, kararsızlar dağıtıldıktan sonra katılımcıların yüzde 87’sinin ilk turda Cumhurbaşkanı tercihleri ile milletvekili seçimindeki ‘Parti tercihlerinin değişmeyeceği’ görülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 13’ü ise Cumhurbaşkanı tercihleri ile Milletvekili seçimindeki parti ‘Tercihlerinin değişeceğini’ belirti.

"Seçime katılım düzeyi yüksek olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçişi sağlayacak 24 Haziran seçimlerine yönelik sandık ilgisinin de sorulduğu araştırmada, ‘Tatil dönemine denk gelen seçimlerde sandığa giderek oy kullanacak mısınız?’ sorusuna, kararsızlar dağıtıldıktan sonra ‘Evet, oy kullanacağım’ diyenlerin oranı yüzde 76. ‘Hayır, oy kullanmayacağım’ diyenlerin oranı yüzde 16. ‘Henüz karar vermedim’ diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

“Süre kısa olduğu için seçimde dijital mücadele artacak”

ARGETUS’un araştırma sonuçlarını değerlendiren Argetus Danışmanı Erol Erdoğan’a göre, seçim süreci kısa olduğu için, sokaklar ve meydanların yanı sıra seçim kampanyası daha çok televizyonlara ve dijital mecralara yansıyacak.

Erol Erdoğan, “Her seçimde olduğu hareketli bir seçim kampanyası bekliyorum. Ancak, seçim süreci kısa olduğu için, sokaklar ve meydanların yanı sıra seçim kampanyası daha çok televizyonlara ve dijital mecralara yansıyacak gibi gözüküyor. Ayrıca, söz gerilimi yüksek bir kampanyaya şahit olacağız. Seçim sürecinin kısa olması partilere yapılacak adaylık başvurularını da çoğaltacak. Özellikle bürokrasi ve belediyelerden istifalar muhtemelen çok olacak” şeklinde görüş belirtti.