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Erken seçim kararının ardından YSK Başkanı'ndan açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, “TBMM’den yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. Seçim takvimi hazırlıkları başladı, 1-2 gün içinde tamamlayıp süreci işleteceğiz" dedi.

Erken seçim kararının ardından YSK Başkanından açıklama

18 Nisan 2018 19:03

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin partisinin TBMM grup toplantısında erken seçim çağrısı yapması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlediği toplantıda erken seçim tarihinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı. Konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven basın mensuplarına açıklamada bulundu. TBMM’den milletvekili seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili yasanın çıkmasını beklediklerini belirterek, “Yasa çıktığı takdirde Anayasa gereğince Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte iki seçimi birlikte yapacağız. YSK olarak bir seçim bittiğinde bir sonraki seçimin hazırlıklarını yaparız. En az iki seçim için hazır malzemelerimiz olur, yapılanmamızı tamamlarız, şuanda da bu seçim için her türlü hazırlığımız tamamdır. Bundan sonraki aşamada genelgeler ve seçim takviminin hazırlanması ve yurtdışındaki yapılanma işlemlerimiz olacak. Bugün itibariyle seçim takvimi hazırlıkları başladı. 1-2 gün içinde tamamlayıp, süreci işleteceğiz. Sürecin işletilmesi açısından YSK'da süre sıkıntısı yoktur" şeklinde konuştu.
Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güven, "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı hususu, Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alıyor. İnternet sitemizde de yazılı. Kanunda yer alan şartları hangi partilerin yerine getirdiğini incelemek için siyasi partilerin kayıtlarını tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosya istenilecek partilerin kayıtlarıyla ilgili. İnceleme sonucu, seçime katılıp katılamayacağı belirlenecek" diye kaydetti.

Seyid Fatih Poyraz - Fatih Erdoğan

 

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