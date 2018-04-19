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Erken seçim önergesi komisyonda oy birliğiyle kabul edildi

Önerge yarın Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek

Erken seçim önergesi komisyonda oy birliğiyle kabul edildi

19 Nisan 2018 20:41

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