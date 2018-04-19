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Erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı

AK Parti ve MHP'nin ortak erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı

Erken seçim önergesini görüşmek üzere Anayasa Komisyonu toplandı

19 Nisan 2018 18:11

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