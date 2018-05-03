Erken seçime ilişkin Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazete’de

Başbakan Binali Yıldırım’ın imzasıyla bugünkü sayıda yayımlanan genelgede, TBMM seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararın 20 Nisan 2018 tarihinde Genel Kurul’da alınarak Resmi Gazete’de yayımlandığı hatırlatıldı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ilkelerine uygun gerçekleştirilmesi için YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına, tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü işgücü, araç ve malzeme desteğinin verilmesinin önem taşıdığı bildirildi.

Seçimlerin başarıyla gerçekleşerek millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla ilçe seçim kurulları başta olmak üzere seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağının altının çizildiği genelgede, “Başta mülki idare amirleri olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, kamu bankalarının yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gayret ve duyarlılık gösterilecektir” denildi.