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Erken teşhis kanserden kurtardı

Konya'da tesadüf sonucu doktora giden kadına kanser teşhisi konuldu. Erken teşhis sayesinde kadın tekrar eski sağlığına kavuştu.

Erken teşhis kanserden kurtardı

04 Şubat 2017 11:11

Konya’da yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen kadın göğsündeki rahatsızlıktan dolayı aile hekimine gitti. Burada yapılan ilk incelemenin ardından kadın Konya Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda kadına kanser teşhisi konuldu. Kadın erken teşhis sayesinde tekrar eski sağlığına kavuştu.

Erken teşhis sayesinde yapılan müdahale sonunda kendini iyi hissettiğini söyleyen kadın, “Tesadüf sonucu göğsümde bir rahatsızlık olduğunu hissettim. İlk önce aile doktoruna gittim, o beni KETEM’e yönlendirdi. Oraya gittim mamografim çekildi, birkaç gün sonra sonuç aile doktoruma geldi. Aile doktoruma gittim ve bende bir şeyler olduğunu tahmin etmişler ve beni bir tıp fakültesine yönlendirdiler. Bende Selçuk Tıp Fakültesi’ne gittim. Orada çeşitli tetkikleri yaptılar, böylece hastalığım ortaya çıktı. Ben ameliyat oldum, göğsüm alındı ve ikinci ilacımı aldım. İkinci evredeydi hastalığım. Yani erken teşhis olduğu söylendi” dedi.

“Erken teşhisi herkese tavsiye ederim”
Tedavi edilen kadın tavsiyede bulunarak, “Kendimi daha iyi hissediyorum, moralim de herhangi bir bozukluk yok. Erken teşhis her zaman iyi bir şey, herkese erken teşhisi tavsiye ederim. Bizim ailenin 1 ay önce KETEM taraması varmış ama ben komşum söylediği halde ben kim uğraşacak dedim. Yanlış yapmışım. O zaman gitseydim daha iyi olurdu ama yine de geç kalmış sayılmam. Bütün insanlara hastalığı olsun veya olmasın erken gidip kendilerine baktırmalarını istiyorum. Tedavi sonucu için erken tedavi daha iyidir çünkü bu şeylerin maddi manevi zorlukları var. Erken olunca daha kolay geçiriyorsun. Evresi de kolay geçiyor kendin de daha rahat oluyorsun. Geç kalındığı zaman tedavisi de zor oluyor” diye konuştu.

“Her yıl Türkiye’de yaklaşık 170 bin hastaya kanser tanısı konulmaktadır”
Kanserin dünyada ölüme en fazla neden olan hastalıkların ikinci sırasında olduğunu belirten Konya Halk Sağlığı Müdürü Hasan Öznavruz, “Her yıl Türkiye’de yaklaşık 170 bin hastaya kanser tanısı konulmaktadır. Kanserlerin yaklaşık yüzde 90’ı çevresel faktörlerden meydana geldiğini geriye kalan yüzde 10’un da genetik faktörlerden kaynaklandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çevresel faktörler ise tütün ve tütün mamulleri, sağlıksız beslenme, obezite dediğimiz şişmanlık, alkol ve enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Kanser kesinlikle ve kesinlikle önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır” şeklinde konuştu.

“Sıfır maliyetle tarama programlarımızı yapmaktayız”
Kanser hastası sayısını azaltmak istediklerini söyleyen Hasan Öznavruz, “Halk sağlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığının önemli olduğunu, özellikle koruyucu sağlık hizmet boyutu ile yapılan işlemin vatandaşlar nezdinde ciddi boyutta hem maddi hem manevi açıdan getirisi olması sebebiyle vatandaşlarımızın aile hekimlerine müracaat etmelerini oradan bilgilenmelerini vatandaşlardan rica ediyoruz. Biz 2016 yılında çeşitli kanser türlerinden yaklaşık 160 bin vatandaşımızı taramışız. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum kanserden korkmasınlar, kanser tedavi edilebilir bir hastalık, geç kalmaktan korksunlar” sözlerini kullandı.

“Erken teşhiste hedef yüzde 100’e ulaşabilmektir”
Amaçlarını dile getiren Öznavruz, “Erken teşhiste hedef yüzde 100’e ulaşabilmektir. Yani bizim amacımız şu; kanser vücudunuzda yuvasını yapmadan yuvalanmaya başladığı zaman yuvasını dağıtmaya çalışıyoruz. Eğer yuvasını zamanında dağıtmazsanız, hem sonuçları itibariyle hem sonuçları açısından telafisi zor süreçler yaşatabilir. Vatandaşlarımız bu konuda hassas olsunlar. Aile hekimlerimizi dinlesinler gerekli tetkikleri yaptırsınlar” uyarılarında bulundu.
 

Etiketler: erken teşhis, KETEM


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