Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Erken yaşta evlilik mağdurlarının sorununu ilk CHP gündeme getirdi

Erken yaşta evlilik mağdurlarının sorununu ilk CHP gündeme getirdi

TBMM’de verilen küçük yaşta evlenenlerin sorunlarını çözmeye yönelik düzenlemeyi CHP’nin Roman milletvekili Özcan Purçu’nun gündeme getirdiği ortaya çıktı.

Erken yaşta evlilik mağdurlarının sorununu ilk CHP gündeme getirdi

19 Kasım 2016 08:36

Haber Ekspres gazetesinde 30 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan haberde Purçu erken yaşta evlilik mağdurlarının sorununu çözmek için yasal düzenleme yapacaklarını açıkladığı ortaya çıktı. Haberde CHP’li Purçu’nun sorunun çözümü için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüğü de belirtildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Romanların erken evlilik dolasıyla bir takım sıkıntıları olduğu bilgisine sahip olduğunu belirten Purçu, ’Erken evlilikle ilgili bir çalışmamız var. Adalet bakanımızla da görüştük. Yılbaşından sonra bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme getirilecek inşallah. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yalnız ne erken evliliği teşvik edici bir yasa çıkacak ne de şu an itibariyle bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayan aileler böyle bir sıkıntı yaratacak. Yani şu ana kadar olan mağduriyetleri düzeltecek bundan sonraki olası evlilikleri önleyecek bir tasarı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Purçu, "Hiç kimse erken evliliği tabii ki kabul etmiyor. Ben de kabul etmiyorum. Kızlarımızın okula gitmesi ve okuması lazım. Hayata tutunması lazım. Erken evlilikler çocuklarımızın psikokolojisini bozuyor. Aile yapısını zedeliyor, ailelerin fakirleşmesine, zor şartlarda yaşamasına neden oluyor. En önemlisi erken yaştaki evlilik erken yaşta ölüme sebebiyet veriyor. Çünkü kişi yıpranıyor, erken çocuk sahibi oluyor. Bu bağlamda biz de erken evliliğin karşısındayız. Bunu hem mecliste hem de kültürümüz içersinde ne yapılması gerekiyorsa kendimizi, kendimizce anlatmaya çalışıyoruz. Yasal düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Etiketler: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, chp, cinsel istismar, Özcan Purçu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!