Haber Ekspres gazetesinde 30 Aralık 2015 tarihinde yayınlanan haberde Purçu erken yaşta evlilik mağdurlarının sorununu çözmek için yasal düzenleme yapacaklarını açıkladığı ortaya çıktı. Haberde CHP’li Purçu’nun sorunun çözümü için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştüğü de belirtildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Romanların erken evlilik dolasıyla bir takım sıkıntıları olduğu bilgisine sahip olduğunu belirten Purçu, ’Erken evlilikle ilgili bir çalışmamız var. Adalet bakanımızla da görüştük. Yılbaşından sonra bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme getirilecek inşallah. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yalnız ne erken evliliği teşvik edici bir yasa çıkacak ne de şu an itibariyle bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayan aileler böyle bir sıkıntı yaratacak. Yani şu ana kadar olan mağduriyetleri düzeltecek bundan sonraki olası evlilikleri önleyecek bir tasarı öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

Purçu, "Hiç kimse erken evliliği tabii ki kabul etmiyor. Ben de kabul etmiyorum. Kızlarımızın okula gitmesi ve okuması lazım. Hayata tutunması lazım. Erken evlilikler çocuklarımızın psikokolojisini bozuyor. Aile yapısını zedeliyor, ailelerin fakirleşmesine, zor şartlarda yaşamasına neden oluyor. En önemlisi erken yaştaki evlilik erken yaşta ölüme sebebiyet veriyor. Çünkü kişi yıpranıyor, erken çocuk sahibi oluyor. Bu bağlamda biz de erken evliliğin karşısındayız. Bunu hem mecliste hem de kültürümüz içersinde ne yapılması gerekiyorsa kendimizi, kendimizce anlatmaya çalışıyoruz. Yasal düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.