Erken yaşta evlilikle mücadele Ağrı’dan başlayacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ağrı ziyaretinde kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi ile ilgili bir çalışma başlatacaklarını belirtmiş ve bunun için bakanlık bürokratlarına talimat vermişti. Bakanlık tarafından görevlendirilen Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, beraberindeki heyetle Ağrı’ya gelerek Vali Süleyman Elban’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Erken yaşta evlilikle mücadelede için pilot il olarak seçilen Ağrı’daki durumun ele alındığı görüşme sonrası çalışmaların startı verildi.

Ahmet Genç