Erkenci Kuş 19. yeni SON BÖLÜM İZLE | 20. bölüm YENİ FRAGMANI | ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN izle (Star TV, Youtube izle)

Erkenci Kuş 19. yeni SON BÖLÜM izle | 120. bölüm YENİ FRAGMANI | ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMANizle ( Star TV, Youtube izle) Erkenci Kuş en son yayınlanan yeni fragmanda heyecan dolu bir bölüm olacağının sinyali verilmişti. #HepKalbimizde etikeyle yayınlanacak yeni son bölümde dizi severleri yine eğlenceli ve temposu yüksek bir bir bölüm bekliyor. Peki, heyecanın giderek yükseldiği yeni son bölümde başka hangi olaylar yaşanacak? Can'ın evinde Sanem'i bekleyen sürpriz ne olacak? Yeni kampanya için kampa giden ekibe katılan davetsiz misafirlerin katılmasıyla neler olacak? Sanem ve Can cephesinde olaylar nasıl gelişecek? İşte yayınlanır yayınlanmaz hemen izleyebileceğiniz Erkenci Kuş 20. bölüm yeni fragmanı, son bölüm canlı ve bölüm izleme linkleri ve tüm detaylar...

ERKENCİ KUŞ 19. YENİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ERKENCİ KUŞ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ ERKENCİ KUŞ 19. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK? Erkenci Kuş 19. yeni son bölümde izleyici hareketli dakikalar bekliyor. Can'ın evinde Sanem'i bekleyen sürpriz ne olacak? Geç saatlerde kaldıkları asansörden kurtulan Can ve Sanem mecburen Can'ın evine giderler ve geceyi birlikte geçirirler. Can'ın evinde Sanem'i bekleyen sürpriz onu çok mutlu eder. Can ajansın geleceği için çok önemli olan Compass sport için harıl harıl çalışmaya başlar. Kampanyanın en iyi şekilde hazırlanması için tüm ekip Sanem'in yönlendirmesiyle kampa gider. Kampa iki davetsiz misafir daha katılır. Bunlar Gamze ve Fabbri'dir. ERKENCİ KUŞ 20. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? Erkenci Kuş 20. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınladı mı henüz belli değil. Genellikle yapımcı kanal tarafından dizinin sonunda yeni fragman yayınlanıyor ancak bu hafta da yayınlanır mı bilinmiyor. Ancak yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içindeki linklerden izleyebilir diziyle ilgili tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sanem yaşadığı hayal kırıklığıyla iş yerinden istifa eder ve tekrar bakkal Sanem olur. Bu arada Leyla'dan ortaklık belgelerini alan ve Cey Cey den doğum günü olayının aslını öğrenen Can hata yaptığını anlar ve soluğu Sanem de alır. Sanem'i tekrar işe dönmesi için ikna etmeye çalışır. Can'ın çabaları Sanem'i ikna etmeye yeterli olabilecek midir? Tüm yanıtlar Erkenci Kuş yeni son bölümde...

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ortaklık belgelerini ele geçiren Sanem, her şeyi Can'a anlatması için Emre'ye süre verir. Buna yanaşmayan Emre'nin Sanem'le ilgili başka planları vardır. Bu planlardan haberi olmayan Sanem zor durumda kalır ve Can'la arası daha da açılır. Bu arada Sanem'in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer. Doğum gününde Sanem'i kötü bir sürpriz beklemektedir.

ERKENCİ KUŞ GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Can'ın keskin çizgilerini, Sanem'in dürüstlüğü kırabilir mi?"

Can için hem aşk hem iş hiç olmadığı kadar kötü gitmektedir. En son yayınlanan yeni fragmana göre Sanem ile Can arasında oluşan uçurumun iyice açılmaya başladığını söyleyebiliriz. Diğer yandan, Can'ın Emre'yi kovma sahnesini de… Ve yine yeni fragmanda bu sahnenin devamı olarak Can ile Emre ajanstakilerin gözü önünde birbirine girdiği görülüyordu. Tüm bunlar yaşanırken Sanem, Can'a ‘bana git diyemiyorsun, gitmemi istemiyorsun' derken, Deren, Can'ı sakinleştirmeye çalıştığı için Sanem'in kıskanmasına neden oluyordu. Sanem'in yüzük yalanı ortaya çıkmıştı. Can, Sanem'in yüzünün Aylin'de ne işi olduğunu sormuş ancak Sanem'in verecek cevabı yoktu. Aylin yüzüğün tasarım olduğunu, Emre ile nişanlandıklarını ve “Yüzüğü Osman'dan satın aldık” derken Sanem öylece kalakalmış ve arkasına bakmadan gitmişti. Ancak Can, Emre'nin nişan konusuna haberi olmadığı için alınganlık etmişti.

AYLİN'İN YÜZÜK OYUNU

Aylin Sanem'in peşinden gitmiş ve sanki hiç o olaylardan haberi yokmuş gibi davranır. Sanem ise bu yalanı Emre'ye ajanlık etmek için söylemek zorunda kalmıştır. Ancak yine de bunu Aylin'e anlatmaz. Sanem daha çok yalana battığı için mutsuzluğu artarken, Can'a asla yalan söylemeyeceği konusunda söz verdiği için daha da perişan olmuştur. Bu arada Aylin ise Sanem'e yakınmış gibi davranmaya devam eder.

AYLİN İLE EMRE NİŞANLANIYOR

Aylin ile Emre'nin arası da nişan yüzüğü yüzünden biraz bozulmuştur. Emre hazır olmadığını söylerken, Aylin de meraklısı olmadığını söyler ama çok aslında mutludur. Sonunda Emre güzel bir nişan yaparız diyerek gönlünü alır.

ZEBERCET ASKERDEN GERİ DÖNÜYOR

Mahallede davul zurna sesi duyulur. Zebercet daha askere gideli 3 gün olduğu için herkes çok şaşkındır. Olayın aslı ise; Zebercet'in 3 böbreği varmış, bu nedenle de çürüğe çıkarılmış.

MEVKIBE İLE NİHAT 'IN EVLİLİK YILDÖNÜMÜ

Nihat ile Mevkıbe'nin evlilik yıldönümleri gelir çatar. Yıldönümü için her ikisi de ayrı ayrı sürpriz hazırlığına başlamıştır. Mevkıbe Nihat'ın unuttuğunu bile zannetmiştir ancak Nihat hiç renk vermez ve bu durumla eğlenmektedir. Ancak sonunda, Mevkıbe, Nihat'ın onu kandırdığını ve evlilik yıl dönümlerini unutmadığını öğrenerek rahatlar.

CAN AŞKINI AİLEYE AÇMAK İSTİYOR

Can, Mevkıbe ve Nihat'a ilişkilerinden bahsetmek ister. Sanem telaşlanır. Zamanı gelmediğini söyler ama Can'a dinletemez. Can, Sanem'lerin evine gelir. Ancak yaşanan aksiliklerle birlikte Can bir türlü konuşmayı başaramaz. Can ile Sanem gidince Mevkıbe, kızının beceriksizliğinden şikayet eder.

AYLİN İLE DERİN KAPIŞIYOR

Aylin ile Deren ajansın ortasında yine birbirine girer. Aylin aksiyon derken, Deren romantizm. Çalışmalar lunaparkta yapılacaktır.

ZEBERCET SANEM PLANLARI YAPIYOR

Zebercet, Sanem'i istemeyi kafasına koyar ve annesini de ikna eder. Ancak önce bir imaj çalışması yapar.

LUNAPARK ROMANTİZMİ

Sanem lunaparkta dönme dolaba biner. Can makinisti ayarlar ve Sanem ile dönme dolapta 5 dakika baş başa kalma fırsatı bulur.

SANEM'İ BEKLEYEN KÖTÜ SÜRPRİZ

Ancak lunaparktaki romantizm sonunda Sanem'i de Can'ı da kötü bir sürpriz beklemektedir.