Erkenci Kuş 20. yeni SON BÖLÜM İZLE | 21. bölüm YENİ FRAGMANI | ERKENCİ KUŞ YENİ FRAGMAN İZLE (Star TV, Youtube izle)

ERKENCİ KUŞ 20. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK? Erkenci Kuş 20. yeni son bölümde izleyici hareketli dakikalar bekliyor. Can'ın evinde Sanem'i bekleyen sürpriz ne olacak? Sanem kamp gecesi Compass Sport için bazı fikirler ve slogan bulur. Bu fikirleri beğenen Can kampanyanın başına Sanem'i getirir ve birlikte çalışmaya başlarlar. Bu arada kamp dönüşü kaza yapan Emre hastaneye kaldırılır. Bunun haberini alan Can hemen hastaneye gider, Sanem de onu yalnız bırakmaz. Bu kaza, Emre ve Can'ın arasındaki buzları eritmeye başlar. Bu arada ajansa gizli kamera koyan Aylin, kampanya ile ilgili bütün bilgileri çalıp harekete geçer. Aylin bu hareketi ile Can'ı alt edebilecek midir? Tüm yanıtlar Erkenci Kuş yeni son bölümde... ERKENCİ KUŞ 21. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? Erkenci Kuş 21. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınladı mı henüz belli değil. Genellikle yapımcı kanal tarafından dizinin sonunda yeni fragman yayınlanıyor ancak bu hafta da yayınlanır mı bilinmiyor. Ancak yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içindeki linklerden izleyebilir diziyle ilgili tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geç saatlerde kaldıkları asansörden kurtulan Can ve Sanem mecburen Can'ın evine giderler ve geceyi birlikte geçirirler. Can'ın evinde Sanem'i bekleyen sürpriz onu çok mutlu eder. Can ajansın geleceği için çok önemli olan Compass sport için harıl harıl çalışmaya başlar. Kampanyanın en iyi şekilde hazırlanması için tüm ekip Sanem'in yönlendirmesiyle kampa gider. Kampa iki davetsiz misafir daha katılır. Bunlar Gamze ve Fabbri'dir.