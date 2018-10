Erkenci Kuş son bölüm İZLE | Erkenci kuş 16.bölüm fragmanı yayınlandı MI? Erkenci kuş 16. bölüm

Erkenci Kuş 15.bölüm İZLE | Erkenci kuş 16.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci kuş 16.bölüm... Sanem zorlu bir mücadelenin içine girer, her ne olursa olsun Can'ın yanında olan Sanem, bu defa kozlarını etrafa karşı nasıl oynayacak? İlişkilerini öğrenen Emre ve Aylin'in, Sanem ve Can'ı ayırmak için hareket geçtiği Erkenci Kuş 14.bölümü yayınlandı. Erkenci Kuş son bölümde; yeni bir ilişkiye yelken açan Sanem ve Can, yaşadıkları yoğun sevgiyle gözleri hiçbir tehlikeyi görememektedir. Etkileyici sahnelerin ardından Erkenci Kuş, 15.bölüm fragmanı yayınlandı.Sanem zorlu bir mücadelenin içine girer, her ne olursa olsun Can'ın yanında olan Sanem, bu defa kozlarını etrafa karşı nasıl oynayacak? Bu heyecan dolu 15.bölüm yayınlandıktan sonra tüm sevenler Erkenci Kuşun 16.bölüm fragmanını arayacak. İşte tüm detaylar...

ERKENCİ KUŞ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 15.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ TÜM BÖLÜMLERİ FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ERKENCİ KUŞ 14.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 14.bölümünde; Sanem, getir-götürcü pozisyonunda çalışmakta olduğu ajansta artık resmi stajyer metin yazarı statüsünde yepyeni bir başlangıç yaptı. Erkenci Kuş son bölümde; Sanem'in gerçekleştirdiği büyük aşk itirafının akabinde yeni bir ilişkiye yelken açan Sanem Can'ı, onların ilişkisine gölge düşürmek isteyen Emre ve Aylin tehlikesi beklemektedir. Sanem ve Can'ın ilişkisine bizzat şahit olan Emre ve Aylin, onların ilişkilerini sonlandırarak ayırmak hedefiyle, Sanem'e Can'a karşı ikinci bir yalan daha söyletmeleri yönünde plan kurmaya başladı.

Ancak Sanem ve Can, ayrılmalarına sebebiyet verebilecek bu tehdit unsurlarını, yaşadıkları yoğun sevginin etkisiyle birlikte gözleri hiçbir şeyi görememektedir. Tüm bunların yanı sıra mahallede gerçekleşecek ve senaryosunu da Sanem'in kaleme aldığı Ovido reklam filmi çekimi için yönetmen koltuğuna Can oturdu. Fakat 90'lar temalı reklam filmi çekimi için gelen kadınlar karşısında Sanem kıskançlık krizine tutulunca, aklına harika bir fikir düşerek kendisi başta olmak üzere ajanstaki diğer kadınlar çekecekleri reklam filminin oyunculuğunu üstlendi.

ERKENCİ KUŞ 15.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can ve Sanem arasında romantik sahnelerin aktarılmasının ardından Erkenci Kuş 15.bölüm fragmanı da izleyici kitlesiyle buluştu. Can ve Sanem arasında aşk ve sevginin iyiden iyiye pekişmeye başladığı Erkenci Kuş 15.bölüm fragmanda ise, Can ve Sanem lunaparkta birlikte keyifli vakit geçirmektedir.