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Erkmen’e doğalgaz geliyor

Afyonkarahisar merkeze bağlı Erkmen beldesine doğalgaz gelmesi için gerekli izinlerin çıktığı belirtildi.


13 Ekim 2016 17:14

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Erken Belediye Başkanı Mehduh Kuş, beldede doğalgaz sevinci yaşandığını ifade etti. Doğalgazın uzun uğraşları sonunda Erkmen bölgesine de geleceğini kaydeden Başkan Kuş, Afyon'un en yeşil bölgelerinden biri olan kasabada doğalgazla birlikte hava kirliliğinin de önüne geçileceğini söyledi. Başkan Kuş; “Bu yatırımın kasabalarına gelmesinde katkıları olan Orman ve Su işleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na, milletvekillerimize ve özellikle de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üst kurul üyesi Fazıl Şenel'e, Aksa Doğalgaz Genel Müdürü Nuri Baş'a ve Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Müdürü Murat Ceran'a belde halkımız adına teşekkür ederiz” dedi. 

Gökten Ceylan

Etiketler: Erkmen


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