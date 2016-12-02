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Erler yemin etti, aileleri cep telefonlarına sarıldı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda 365/1 kısa dönem jandarma erlerin yemin törenine katılan aileler, cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.


02 Aralık 2016 12:15

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 365/1 kısa dönem 127 er yemin etti. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yılmaz Gençoğlu, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, askeri erkan ve yemin edecek erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından erler Türk bayrağı ve silaha el basarak yeminlerini etti. Askerlerin yemin etmesi sırasında cep telefonlarına sarılan aileler bu anları ölümsüzleştirdi. Ailelerin duygusal anlar yaşadığı yemin töreninde Jandarma Er Tuğrul Doğan tarafından yaş kütüğüne ismi çakıldı. Eğitimlerde başarı gösteren erlere ise protokol tarafından hediyeleri verildi.

Yemin töreninde konuşan Manisa İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özcan Kaplan, "Aramıza katıldığınız günden beri genç Mehmetçiklerimizi yüksek vatan sevgisiyle dolu olarak her türlü koşulda görev alma istek ve heyecanı içinde ve kısa zamanda almış olduğunuz disiplinli ve eğitimli bir asker olarak görmekten mutluluk ve heyecan duyduk. Ulu Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz ve daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" dedi.

Yemin eden askerler tören geçişinin ardından aileleriyle kucaklaştı. Askerler ve aileleri duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. 

Aykut Yeniçağ
 

Etiketler: asker, yemin


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