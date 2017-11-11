Erman Kunter: 'Önemli bir galibiyet aldık'

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında evinde karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 98-71 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Başantrenörü Ermun Kunter, “Tam takıma yakın olunca işin rengi değişti. Sahada bugün tam takımdık. Bu bizim oyun düzenimizin oturmasına yol açtı. Rotasyonlarda daha az sorun yaşadık. Bizim için önemli bir galibiyet. Bugün Mehmet Baturalp ağabeyimiz toprağa verdik. Bizim üzerimizde çok emeği var. Galibiyet güzel bir şey ama bu tür şeylerde var. Ailesine baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Ege ise, çok önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu sene ilk defa iki maç üst üste kazandıklarını belirtti.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

