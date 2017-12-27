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Erman Kunter: 'Oyuncularım tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldi'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, EuroCup’ta gruba ilk dört maçta mağlup olmalarına rağmen ikinci olarak bir üst tura yükselmelerinin önemine değinerek, “Çocuklar tırnaklarıyla kazıyarak ikinciliğe geldi” dedi.

Erman Kunter: Oyuncularım tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldi

27 Aralık 2017 22:09
Erman Kunter: 'Oyuncularım tırnaklarıyla kazıyarak buraya geldi' - Tıkla İzle

Galatasaray Odeabank, EuroCup B grubu 10. maçında sahasında İsrail ekibi Haporl Jarusalem’i 87-68 mağlup etti. Bu sonuçla grubunu ikinci sırada bitirerek Karşılaşma sonrası mücadeleyi basın mensuplarına değerlendiren Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Uzun yoldan geldik buraya. Gruba ilk 4 maçta hiç galibiyet alamadan başladık. Oyuncularımız bunu gurur meselesi yaptı. Çocuklar tırnaklarıyla kazıyarak ikinciliğe geldi. Açıkçası son 6 maçın 5’ini kazanmak demek yeterli performansı gösterdiğimizin kanıtı. Türkiye Ligi’nde çok iyi değiliz ama burada gruptan çıkarak teselli bulduk. Fakat aramız yok. Cumartesi lige döneceğiz sonra da Top 16’ya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Takımın karakteri iyiye gidiyor”

Takım olarak gün geçtikçe daha iyi bir görüntü çizdiklerini aktaran Kunter, “Bir tur üste çıkınca daha güçlü takımlar çıkmış oluyor. Darüşşafaka var grubunu birinci bitiren. Avrupa kupaları sürprizlere açık olur. Mesela Hapoel takımı bu kupayı kazanmak için kurulmuştu. Ama onlar bizim gibi yapamadı. Biz hiç işin peşini bırakmadık ve sabrettik. Oyuncuların bu geri dönüşü yapması en pozitif şeylerden birisi. Kolay değil son maçı son topta kaybeden takımın bu maça çıkması. Takımın karakteri iyiye doğru gidiyor. Türkiye Ligi’nde ilk 8’e girmemiz için en az 2 veya 3 maç kazanmamız gerekecek. Ama bu takım bunu yapabilir” şeklinde konuştu.

Uygar Aydın - Bora Akyol 

 

 

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