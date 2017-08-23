Erman Kunter: 'Transfer çalışmamız yok'

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Odeabank’ta Başantrenör Erman Kunter, hazırlık süreci ve takımın son durumu hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Hazırlık döneminin başında olduklarını belirten Kunter, "Geçirdiğimiz dönem sağlık kontrolleri ve hazırlık dönemi takımı kampa hazırlamak için. Bu dönemde çok basit detaylar üzerinde çalışıyoruz. İtalya kampına kadar yol alacağız” şeklinde konuştu.

"Transfer çalışmamız yok"

Transfer çalışmalarının olmadığını söyleyen Kunter, "Şu an için transfer çalışmamız yok. Kadro şu an için yeterli görünüyor. Sezon içerisinde lüzum görülürse o zaman nokta atışı olarak tabir ettiğimiz hamle yapabiliriz. Ama şu an için her pozisyonda yeterli oyuncumuz var” diye konuştu.

"Hedeflerimizden biri de Eurocup"

Bu sezonki hedefler hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Hedeflerimizden biri de Eurocup. Lig ve Eurocup arka arkaya başlayacak, o nedenle hepsini bir paketin içinde düşürüyoruz. Eurocup’ın iki yıl önceki kazananı olduğumuz için herkesin gözü bizim üzerimizde olacak. İki eksiğimizin katılımıyla tam takım olacağız. Oyuncuların hepsi çok istekli. Yapabildiğimiz maksimum hazırlığı yaparak sezona başlamak istiyoruz. Bormio’da ilk başta oyuncular biraz zorlanabilir ama her şey zamanla yoluna girecektir” ifadelerini kullandı.

"Bütçe küçük değil"

Bütçenin düşük olmadığını vurgulayan Erman Kunter, "İş yapılabilecek, çok iyi netice alınabilecek bir bütçemiz var. Eurocup çok önemli organizasyon. Burada mutlaka başarılı olmak lazım. Bizim dezavantajımız çok yeni bir takım olmamız. Diğer takımlar kadrolarının büyük kısmını korudular" dedi.