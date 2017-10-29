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Erman Kunter: 'Utanç verici bir maçtı'

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, Fenerbahçe yenilgisi ile ilgili olarak, “Utanç verici bir maçtı” dedi.

Erman Kunter: Utanç verici bir maçtı

29 Ekim 2017 19:20

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında evinde karşılaştığı Fenerbahçe Doğuş’a 83-62 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunana Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter, “Bizim açımızdan utanç verici bir maçtı. Hiç mücadele edilmiyor. Fenerbahçe yoğun trafikten geldi. Onların mücadele gücüne çıkamadık. Kötü oynayabilir. Tempo çok düşük. Problemimiz var. Oyuncuları dinlendiremiyoruz. Çok fazla idman yapamadık. Çok kötü bir görüntü. Bunu toparlamaya çalışacağız. Oyuncu almaya çalışıyoruz. Araştırma yapıyoruz. İki tane ilave edeceğiz. Bazı oyuncularla da yolları ayırabiliriz. Yan faktörlerde özür değil. Mücadele eksiğini eksiğini kapatmaz. Kapatmamız gerek mücadele gücümüz" dedi.

Sarı-kırmızılıların başarılı oyuncusu Ege Ara ise Fenerbahçe karşısında kötü mağlubiyet aldıklarını söyledi. 

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın

Etiketler: erman kunter

 

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