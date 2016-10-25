Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk halkının demokrasi mücadelesini Ermeni asıllı Türk vatandaşı Jerry Hirimyan, yazdığı marşta anlattı. Sanat yönetmeni ve proje danışmanlığı yapan ünlü sanatçı Jerry Hirimyan, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrendiği zaman daha önce görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkez hizmet binasına gitti. Orada masum insanların katledildiğini görünce bir sanatçı olarak bir şeyler yapmalıyım düşüncesiyle soluğu evde aldı. Gördüğü dehşet dolu manzaraların ve vatandaşların kahramanca mücadelesinin etkisiyle ‘Türkiye’ adlı marşın dizelerini o gece yazmaya başladı. 2 gün içerisinde marşı yazıp besteleyen Hirimyan, Cumhurbaşkanı’nın bir töreninde koro ile birlikte tüm Türkiye Cumhuriyeti’ne duyurmak istediğini kaydetti.

“BİR SANATÇI OLARAK NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM”

Ünlü sanatçı Jerry Hirimyan yazdığı marşta ‘Şehitler cennetin bahçesinde’ sözleriyle dünyaya İstanbullu bir gayrimüslimin 15 Temmuz’a bakışını gösteriyor. Halkın birlik olduğu ruhu yaşatmak amacıyla bu marşı yazdığını belirten Hirimyan “15 Temmuz gecesi evdeydim, telefon geldi arkadaşlarımdan. Şaşırdım. Neler olduğunu öğrendiğimde inanamadım. Herhalde dalga geçiyorlardır benimle dedim. Dedim ki yıllardır hizmet ettiğim belediye binasının olduğu yere Saraçhane’ye gideyim. Çünkü askerler köprüyü kapatmış diye duydum. İnanamadım bu duruma, şaka gibi geldi bana. Fakat bir baktık ki gerçek, insanlar yaralanıyor düşüyorlar. Ne yapabilirim diye düşündüm. Halkın gücü ve inanışı dünyaya örnek olacak bir biçimde millet iradesini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“DUYGULARIMI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYAN CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADELİ DURUŞU OLDU”

Cumhurbaşkanının bir toplantısında sahne almak istediğini belirten sanatçı Jerry Hirimyan, “Bir sanatçı olarak çok etkilendim. Ben bir sanatçı olarak ne yapabilirim diye düşündüm. O duygularla hemen eve geldim ve marşın şiirini yazdım. Yaşam haklarını insanların elinden alıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Orada hayatlarını veren insanlar, yaşam hakkına taarruz edenlere büyük bir ders verdi. Benim duygularımı en üst seviyeye taşıyan Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu oldu. Bir gün cumhurbaşkanımızın bir töreninde koro ile birlikte tüm Türkiye Cumhuriyeti’ne duyurmak isterim” dedi.

İŞTE O MARŞ

Marşın sözleri ise şöyle:

"Haykırır insanımız

Bu bizim vatanımız

Demokrasi içinse

Fedadır hayatımız

Şehitler bak nerede

Cennetin bahçesinde

Korkusuz kahramanlar

Destanlar yazdırdılar

Milyonlar işte nöbette

Bu güç milletimizde

Sen titre düşmansan

Karşında Türkiye".