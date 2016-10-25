Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Ermeni asıllı sanatçıdan ’15 Temmuz’ marşı

Ermeni asıllı sanatçıdan ’15 Temmuz’ marşı

Ermeni asıllı Türk vatandaşı Jerry Hirimyan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk halkının verdiği demokrasi mücadelesini anlatan “Türkiye” adlı bir marş yazdı. Hirimyan, "Benim duygularımı en üst seviyeye taşıyan Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu oldu" dedi.

Ermeni asıllı sanatçıdan 15 Temmuz marşı

25 Ekim 2016 09:55
Ermeni asıllı sanatçıdan ’15 Temmuz’ marşı - Tıkla İzle

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk halkının demokrasi mücadelesini Ermeni asıllı Türk vatandaşı Jerry Hirimyan, yazdığı marşta anlattı. Sanat yönetmeni ve proje danışmanlığı yapan ünlü sanatçı Jerry Hirimyan, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini öğrendiği zaman daha önce görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki merkez hizmet binasına gitti. Orada masum insanların katledildiğini görünce bir sanatçı olarak bir şeyler yapmalıyım düşüncesiyle soluğu evde aldı. Gördüğü dehşet dolu manzaraların ve vatandaşların kahramanca mücadelesinin etkisiyle ‘Türkiye’ adlı marşın dizelerini o gece yazmaya başladı. 2 gün içerisinde marşı yazıp besteleyen Hirimyan, Cumhurbaşkanı’nın bir töreninde koro ile birlikte tüm Türkiye Cumhuriyeti’ne duyurmak istediğini kaydetti.

“BİR SANATÇI OLARAK NE YAPABİLİRİM DİYE DÜŞÜNDÜM”

Ünlü sanatçı Jerry Hirimyan yazdığı marşta ‘Şehitler cennetin bahçesinde’ sözleriyle dünyaya İstanbullu bir gayrimüslimin 15 Temmuz’a bakışını gösteriyor. Halkın birlik olduğu ruhu yaşatmak amacıyla bu marşı yazdığını belirten Hirimyan “15 Temmuz gecesi evdeydim, telefon geldi arkadaşlarımdan. Şaşırdım. Neler olduğunu öğrendiğimde inanamadım. Herhalde dalga geçiyorlardır benimle dedim. Dedim ki yıllardır hizmet ettiğim belediye binasının olduğu yere Saraçhane’ye gideyim. Çünkü askerler köprüyü kapatmış diye duydum. İnanamadım bu duruma, şaka gibi geldi bana. Fakat bir baktık ki gerçek, insanlar yaralanıyor düşüyorlar. Ne yapabilirim diye düşündüm. Halkın gücü ve inanışı dünyaya örnek olacak bir biçimde millet iradesini göstermiştir” ifadelerini kullandı.

“DUYGULARIMI EN ÜST SEVİYEYE TAŞIYAN CUMHURBAŞKANIMIZIN İRADELİ DURUŞU OLDU”

Cumhurbaşkanının bir toplantısında sahne almak istediğini belirten sanatçı Jerry Hirimyan, “Bir sanatçı olarak çok etkilendim. Ben bir sanatçı olarak ne yapabilirim diye düşündüm. O duygularla hemen eve geldim ve marşın şiirini yazdım. Yaşam haklarını insanların elinden alıyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Orada hayatlarını veren insanlar, yaşam hakkına taarruz edenlere büyük bir ders verdi. Benim duygularımı en üst seviyeye taşıyan Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu oldu. Bir gün cumhurbaşkanımızın bir töreninde koro ile birlikte tüm Türkiye Cumhuriyeti’ne duyurmak isterim” dedi.

İŞTE O MARŞ

Marşın sözleri ise şöyle:

"Haykırır insanımız

Bu bizim vatanımız

Demokrasi içinse

Fedadır hayatımız

Şehitler bak nerede

Cennetin bahçesinde

Korkusuz kahramanlar

Destanlar yazdırdılar

Milyonlar işte nöbette

Bu güç milletimizde

Sen titre düşmansan

Karşında Türkiye".

Etiketler: 15 Temmuz marşı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!