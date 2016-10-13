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Ermeni Azınlıkları Derneği Başkanı Dağcı’nın defineci isyanı

Ermeni Azınlıkları Derneği Başkanı Aziz Dağcı, definecilerin yeni hedefinin Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kovanlı köyündeki Ermeni Kilise ve mezarları olduğunu söyledi.

Ermeni Azınlıkları Derneği Başkanı Dağcının defineci isyanı

13 Ekim 2016 12:32

Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Kovanlı köyünde bulunan Surp Asvadazin Meryem Ana Kilisesi ve çevresindeki Ermeni mezarları definecilerin hedefi oldu. Kilisenin ve mezarların köstebek yuvasına döndürüldüğünü kaydeden Dağcı, “Kilise ve mezarlıklar kazılmış, kilisenin 3 metre derinliğine kadar tahrip etmişlerdir. Daha önce Sason ve Muş bölgelerinde yapılan bu tür tahribatlara karşı Ermeni Azınlıkları Derneği olarak definecileri savcılık kanalıyla şikayet edip önlem alınması talebinde bulunduk. Ancak defineciler bu seferde Bitlis ve ilçelerinde bulunan Ermeni azınlıklarına ait kilise ve mezarlıkları hedef haline getirerek tarihi eser, altın ve heykel aramak için bu yerleri kazarak köstebek yuvasına çevirmişlerdir. Bu tahribatın önüne geçmek için tüm resmi görevlileri önlem alamaya çağırıyoruz. Bizim kilise ve mezarlarımızda kefenden başka bir şey yoktur. Tarihi değeri yüksek olan yerleri tahrip etmektense, oraları restore edip turizme kazandırmalıyız” diye konuştu. 

Vahit Olcay 

Etiketler: Bitlis, defineci, Ermeni Azınlıkları Derneği Başkanı Aziz Dağcı, Ermeni Kilise ve mezarları, Mutki


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