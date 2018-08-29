Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.

Ermenistan, Rusya'dan et ithalatını durdurdu

Ermenistan, hastalık taşıdıkları gerekçesiyle Rusya’dan et ve kümes hayvanları ürünlerinin ithalatını durdurdu.

Ermenistan, Rusyadan et ithalatını durdurdu

29 Ağustos 2018 10:53

 Ermenistan, Rusya’dan ithal edilen domuz eti, kümes hayvanları ve yumurta gibi kümes hayvanı ürünlerinin tümünün hastalık taşıdıkları gerekçesiyle ithalatını durdurdu. Et ürünlerinin ithalatının durdurulması kararı Ermenistan Devlet Gıda Güvenliği Servisi tarafından, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine dayanarak alındı. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, “28 Ağustos tarihinden itibaren, domuz eti ve ürünlerinin içeriğinin yanı sıra canlı kümes hayvanları, kümes hayvanları ürünleri ve yumurta ithal edilmesi geçici olarak durduruldu” ifadeleri kullanıldı.
Ermenistan, Brezilya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna gibi ülkelerden et ve et ürünleri ithal ediyor.


Erhan Altıparmak

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç