Ermenistan, Rusya'dan et ithalatını durdurdu

Ermenistan, Rusya’dan ithal edilen domuz eti, kümes hayvanları ve yumurta gibi kümes hayvanı ürünlerinin tümünün hastalık taşıdıkları gerekçesiyle ithalatını durdurdu. Et ürünlerinin ithalatının durdurulması kararı Ermenistan Devlet Gıda Güvenliği Servisi tarafından, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine dayanarak alındı. Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, “28 Ağustos tarihinden itibaren, domuz eti ve ürünlerinin içeriğinin yanı sıra canlı kümes hayvanları, kümes hayvanları ürünleri ve yumurta ithal edilmesi geçici olarak durduruldu” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan, Brezilya, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna gibi ülkelerden et ve et ürünleri ithal ediyor.

Erhan Altıparmak