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Ermenistan’a tepki

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği ile İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği, Ermenistan'a tepki amacıyla bir araya geldi.

Ermenistana tepki

09 Temmuz 2017 11:23

Halkalıda bulunan Zeynebiye Camisi önünde toplanan grup basın açıklaması yaptı. İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu yaptığı açıklamada, bir süre önce Azerbaycan sınır bölgesinde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından açılan ateş neticesi biri çocuk 2 kişinin şehit edildiğini ifade etti.

Bölgede barış ve istikrara ihtiyaç duyulan bir dönemde Ermenistan'ın ateşle oynadığını vurgulayan Karakoyunlu, "Bu durum karşısında Türk milletinin sabrı taşmak üzeredir. Ermenistan'ı ve bu haksızlığa çanak tutan karanlık güruhları şiddetle kınıyoruz. Bunu bilmelilerdir ki Türk milleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız." dedi. Karakoyunlu, daha büyük acıların yaşanmaması için bu durma derhal çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, "Bize soruyorlar, 'Türkiye neden mühürlü kapıları açmıyor?' diye. Biz de diyoruz ki 'Karabağ meselesi çözülmeden o kapılar açılmaz.' O kapıları açmaya kimsenin gücü kudreti de yetmez. Bölgeye barış ve istikrarın gelmesini istiyorsanız Azerbaycan topraklarını derhal kayıtsız şartsız terk edin. Çocuk katili Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz" dedi. Törene katılan çocuklardan Fatmagül gözyaşları içinde "Azerbaycanlı çocuklara dokunmayın onlar bizim kardeşimizdir. Kardeşlerimizin tırnağına taş deyse biz bu acıyı kalbimizde hissederiz” dedi. 

Akif Yaman


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