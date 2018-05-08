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Ermenistan'da Nikol Paşinyan Başbakan seçildi!

Ermenistan'da muhalif lider Nikol Paşinyan, parlamentoda yapılan seçimle Başbakan seçildi.

Ermenistanda Nikol Paşinyan Başbakan seçildi!

08 Mayıs 2018 12:51

Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan ikinci tur başbakanlık oylamasında muhalif lideri Nikol Paşinyan, Başbakan seçildi. Parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Paşinyan'ın, 105 milletvekilinin 59’undan evet, 42'sinden hayır oyu aldığı bildirildi. 

Ermenistan’da Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu’nda 1 Mayıs’ta yapılan oylamada başbakan seçilememişti. Paşinyan’dan başka adayın olmadığı parlamento seçimini, muhalif lider başbakan seçilmesine gerekli olan 53 oyu alamaması üzerine kaybetmişti.  

 

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