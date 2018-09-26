Ermenistan'da tutuklanan Karslı Umut Ali serbest bırakıldı

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay-Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali Özmen, 24 Temmuz günü yaylada otlayan hayvanlarını geri getirmeye gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Özmen, merakından dolayı tepeyi aşıp diğer yamaca indi. Bir köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Baba Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak cezaevine konuldu.

Umut Ali özgürlüğüne kavuştu

Umut Ali, dün Ermeni Ulusal Güvenlik Servisinde yaklaşık 6 saat sorgulandıktan sonra Ermenistan savcılığının serbest bırakılma evrakını imzalaması üzerine tahliye edildi.

Umut Ali, cezaevi kapısında bekleyen babası Mustafa Özmen'le kucaklaştı. Umut Ali'nin Ermenistan'dan ayrılıp ülkeye dönmesi için Türkiye Dışişleri Bakanlığının geçiş yönünde bir evrak hazırlayıp aileye sunması bekleniyor. Evrak verildikten sora Umut Ali babasıyla birlikte Kars'a dönebilecek.

Umut Ali için adak adayan annesi kurban kesecek

Anne Özmen, "Umut Ali'ye kavuşacağım anı iple çekiyorum. Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah ona uzun uzun ömür versin. Allah benim ömrümden ona versin. Cumhurbaşkanına canımı kurban ederim. Oğlumu kurtardı" diye konuştu.

Oğlunun kurtulması için adak adadığını ifade eden anne Özmen, "Kurbanımızı aldık. Oğlumu sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok sevinçliyim. Zaman geçmiyor gibi. Kurbanımız keseceğiz" diye konuştu.

Umut Ali'nin gözü yaşlı 90 yaşındaki anneannesi de bir an önce torununa kavuşmak istediğini dile getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik - Işık Çapanoğlu

