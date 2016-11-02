Toplu temel atma ve açılış töreni içine Ankara’dan uçakla Tokat’a gelen Bakan Eroğlu, ayağının tozu ile ilk olarak Şeyhi Şirvani Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti. Daha sonra Tokat Valisi Cevdet Can’ı makamında ziyaret eden Bakan Eroğlu, basın mensuplarına bakanlığın yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Eroğlu, Tokat’a son 4 yılda 410 milyon TL’lik 99 müjde verdiklerini kaydetti. Kentte yapılacak olan törenle 175 milyon lira yatırım bedeline sahip 32 projenin kısa sürede faaliyete geçeceğini ifade eden Bakan Eroğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"Irak konuşuyor ama kendi sınırlarını koruyamıyor"

Irak Devlet Başkanı İbadi’nin Türkiye'nin sınıra askeri sevkiyat yapmasının ardından yaptığı “Türkiye'nin Irak'a herhangi bir saldırı yapması kendi çöküşüne neden olacaktır” açıklamasıyla ilgili değerlendirilmesi sorusuna Bakan Veysel Eroğlu, “Şimdi efendim biz sınırlarımızı korumakla mükellefiz. Kusura bakmayın. Irak konuşuyor ama kendi sınırlarını koruyamıyor. Bakın şu anda Irak pek çok DEAŞ, PKK, PYD gibi terör örgütleri tarafından işgal edilmiş. Evvela onları temizlesin de sonra Türkiye’ye söz söylesin. Daha çok seviniriz. Biz tabi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak zorundayız. Bakın dikkat ederseniz bütün gerek DEAŞ olsun, PKK, PYD terör örgütleri Türkiye’de bir takım maalesef olaylara sebep oluyor, terör estiriyorlar. Bunların kaynakları, silahları hep o taraftan geliyor. O bakımdan sınır güvenliğimiz açısından biz gereği neyse yaparız, kusura bakmasınlar. Türkiye büyük bir devlettir. Onların söylediklerini dinleyecek değil yani. Biz Irak’ın toprak bütünlüğünü onlardan daha çok sağlıyoruz. O da ülkesini işgal ettirmiş konuşuyor ya. Önce onu kurtarsın, ondan sonra bize gelsin" dedi.

“246 tane şehidimiz var, bunların kanı yerde kalmayacak”

İdam ile ilgili olarak Bakan Eroğlu, “TBMM karar verecektir. Meclis karar verirse Cumhurbaşkanımız da ‘Meclis karar verdiği anda ben onaylarım’ dedi. Kusura bakmayın bu hain FETÖ terör örgütü tarihimizin en kanlı darbe teşebbüsünü yaptı. Hatta ben buna darbe teşebbüsü demiyorum, Türkiye’yi bölme parçalama, işgal etme girişimi, en hain, en alçak bir darbe girişimidir. Dolayısı ile bununla ilgili mücadele yapılacaktır. 246 tane şehidimiz var, bunların kanı yerde kalmayacak kusura bakmayın. Devlete karşı isyan edeceksin ve Türkiye'yi bölmek parçalamak için hain bir girişimde bulunacaksın, bunun mesulleri vatandaşımıza, polisimize, askerimize kurşun sıkanlar mutlaka cezasını bulacak" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanının vazifesini yapması lazım"

Kayyum atanan belediyelerle ilgili sorulara ise Bakan Eroğlu şöyle cevap verdi:

“Şöyle diyeyim, arkadaşlar belediye başkanlarının vazifesini yapması lazım. Gelen para, bakın biz adil bir hükümetiz. Bütün nüfus ile orantılı paralarını gönderiyoruz. Ama bu gibi PKK’nın müzahir olduğu belediyelerde paralar bir şekilde ihaleler ya da adamlarını çalıştırarak, yüksek paralar vererek, onun parasını almak suretiyle dağa aktarıldığını tespit ettik. Dolayısıyla teröre destek veriyorlar. Bu yüzden onların belediye araçlarıyla silahtır, bir takım tespit edildi, bomba şu bu düzenekler, el yapımı bombaların taşındığı görüldü. Dolayısıyla ben genel olarak şunu söyleyeyim. Belediye başkanının vazifesini yapması lazım, teröre destek verirse, arka çıkarsa veya terör örgütüne kaynak aktarırsa gereği neyse o yapılır.”

"Amca oğlu nasılsın"

Bakan Eroğlu, basın açıklamasının ardından Tokat Belediyesini ziyaret etti. Tokat Belediyesi önünde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, aynı soyadını taşıyan Başkan Eroğlu'na, "Amca oğlu nasılsın" diye hitap etti. Başkan Eroğlu, ziyarette Bakan Eroğlu'na yaptıkları çalışmalarla ilgili brifing verdi.

Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Coşkun Çakır, Celil Göçer, 22. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Alaattin Büyükkaya, GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'in de katıldığı ziyaret sonrasında Bakan Eroğlu, AK Parti İl Binasında Başkan Metin Polat'ı ziyaret etti.

Nurhan İçmez