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Eroğlu: O müteahhitleri kara listeye alacağım

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kahramanmaraş’ta bazı müteahhitlere yönelik, “Lüzumsuz şekilde itiraz eden müteahhitleri kara listeye alacağım ve gereğini yapacağım” dedi.

Eroğlu: O müteahhitleri kara listeye alacağım

12 Kasım 2016 23:52

Adıyaman’da ki ziyaretlerinin ardından 26 tesisinin açılışı öncesi Kahramanmaraş’a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, görüşmeler öncesi geleneği bozmadı protokolle birlikte fidan dikimi yaptı.
Ardından Kahramanmaraş Valiliği şeref defterini imzalayan Bakan Eroğlu, valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında değerlendirme yapan Bakan Eroğlu, verdikleri müjdeleri tek tek yerine getirdiklerini söyledi.

Yapılan projelerde lüzumsuz şekilde itiraz eden bazı müteahhitleri kara listeye aldığını ve kamu malına zarar vermekten dava açacaklarını ifade eden Bakan Erdoğlu, “Bazen maalesef müteahhitler arasında lüzumsuz şekilde itiraz edenleri kesinlikle cezalandıracağız. Buradan tüm müteahhitler duysun. Kusura bakma en düşük fiyatı vermiş her şey açık şeffaf biz son derece şeffaf bir irade yapıyoruz. Ama acaba bir numara çekebilir miyim diye itiraz ediyor, süreyi uzatıyor tekrar mahkemeye gidiyor. Önce bize geliyor itiraz hakkını haklı görmediğimiz zaman kamu mahkemesine orada haklı görmediği zaman idare mahkemesine, böylece altı yedi ay uzayan işler var. Kusura bakmayın hiç kimsenin buna hakkı yok. Bunları kara listeye alacağım ve gereğini yapacağım. Öyle bir şey yok hakkı varsa tamam zaten inceliyoruz. Ama hakkı yoksa böyle bir takım numaralar çevirerek bunu acaba alabilirim diyorsa, bu müteahhitlik değildir. Bu sahtekarlıktır bunu buradan açıkça söylüyorum” dedi.

“Devletle kimse oyun oynayamaz”

Devletle kimsenin oyun oynayamayacağını söyleyen Bakan Eroğlu, konuşmasının devamında ise, şunları kaydetti:

“Talimat verdim genel müdürüme bunu bu şekilde yapanları kesinlikle cezalandıracağız. Şimdi misal olarak bir firma itiraz etmiş. Öbür firma başlamış, belli bir noktaya kadar gelmiş. İtiraz idari mahkemesi yok onda değil bunda kalacak değince biz yazdık başla. Şimdi boru fiyatları artınca başlamadı. Bunun üzerine tazminat davası açıyoruz veya kök söktüreceğiz kusura bakmasın. Devletle hiç kimse oyun oynayamaz. Bununda zaman kaybı yok. Zaman kaybına sebep olanları kaybını ekonomik olarak hesap edeceğiz kamu zararı diye tazminat davası açacağım. Yeter artık müteahhitler de dost doğruca işlerini yapsınlar. Baksınlar eğer bir eksikliklerimiz varsa bana kadar gelebilirler. Yanlışlığı düzeltmek bizim boynumuzun borcudur. Ama bir heyet var heyet kontrol ediyor. Herkesin huzurunda açıyor. İtiraz var mı diye soruluyor. O anda itiraz var mı yok mu diye. Sonra genel merkez kontrol ediyor. Ben gerekirse kontrol ediyorum. İtiraz varsa tekrar heyet inceliyor. En detayına kadar bakıyor. Ondan sonrası bu millete yazıktır. Bir defa kesinlikle takip edeceğim. Kamu zararını da tahsis etmezsek bize de Veysel Eroğlu demesinler. Çünkü ortada bir zarar var.” 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu


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