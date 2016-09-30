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Eroğlu’ndan Bingöl’e 31 müjde

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bingöl’e 80 milyon TL değerinde 31 yeni yatırım müjdesi verdi.

Eroğlundan Bingöle 31 müjde

30 Eylül 2016 13:23
Eroğlu’ndan Bingöl’e 31 müjde - Tıkla İzle

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ve Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu ile kente geldi.  Havalimanında Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Eroğlu, ilk olarak Bingöl Valiliğini ziyaret etti. Burada Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Eroğlu, Bingöl’e 80 milyon TL değerinde 31 yeni yatırım müjdesi verdi. Eroğlu, “Bingöl’de ne yapılsa azdır. Bingöl gerçekten kahramanlıklarıyla meşhur kahraman bir şehir ve yiğit insanlar diyarıdır. Bende bu şehri çok seviyorum, depremden hemen sonra da gelmiştim ve büyük hizmetler yapmıştık. Bugün burada çok önemli yatırımların yer aldığı 22 tesisimizin açılışını ve temel atma merasimini yapacağız. Bunların toplam maliyeti 149 milyon TL’dir. Bizim kültürümüzde var, bir yere gelirken mutlaka müjdeyle, hediyeyle geliriz. Bizim kültürümüzde bir yere eli boş gitmek caiz değildir. Bingöl’e heybemiz dolu geldik, 31 yeni müjdeyle geldik. Daha önce 17 müjdeyle geldik yeni müjdelerimizle birlikte yatırım müjdelerimizin sayısı 48 etti. Bu yatırımlarımızın toplam maliyeti de 139 milyon TL. DSİ’nin 22, orman teşkilatımızın 7, Doğa Koruma Milli Parklar’ın 1, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün de 1 olmak üzere toplam 31 müjdemiz var” dedi.

Daha önce verilen 17 yatırım müjdesinden 13’ünün tamamlandığını belirten Eroğlu, “13’ü bitti, 4’ü devam ediyor. Devam eden projelerimiz Bingöl-Genç sulaması, Genç-Servi sulaması, Solhan’da Şimşir Pınarı sulaması ve Bal ormanı projeleridir. Bu devam eden projelerimizi de bir yıl içerisinde tamamlayacağız” diye konuştu.

“Bingöl’e 8 milyar TL yatırım yapıldı”
AK Parti hükümetlerinden önce Bingöl’ün unutulmuş, kıyıda köşede kalmış bir il olduğunu anlatan Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:  “İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, depremden sonra ben DSİ genel müdürüyken beni bizzat Bingöl’e göndererek, Bingöl için ne gerekiyorsa yap demişti. Burada her şeyimiz ödenekle yapılıyordu, 1 TL bile bekliyordu. Hükümetimiz şuana kadar Bingöl’de 8 milyar TL’lik yatırım yaptı. Tabi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bingöl’e en büyük yatırımı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak biz yaptık.”

22 yatırım projesi müjdesi veren ve Çapakçur Çayı Islah Projesi’ni basına tanıtan Eroğlu, daha sonra Cuma Namazı’nı kılmak üzere merkez Ulucami’ye geçti. 

Yılmaz Atar

Etiketler: Bingöl, müjde, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu


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