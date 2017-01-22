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Eroin bir genci bu hale getirdi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, bir apartmanın asansöründe yarı çıplak halde bulundu. Cabbar Serkan Evren, "Eroin yüzünden ailem bile dışladı, gidecek yerim yok, benim sevgiye, şefkate ihtiyacım var" diyerek yardım istedi.

Eroin bir genci bu hale getirdi

22 Ocak 2017 11:19
Eroin bir genci bu hale getirdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında vatandaşlar, asansörün içinde yarı çıplak halde yatan biriyle karşılaştı.

Vatandaşlar 155'i arayarak durumu polise bildirdi. Haber merkezi en yakın sivil polis ekiplerini olay yerine sevk etti. Polisler asansörde, testisinden damar yolundan şırınga ile eroin enjekte eden ve kendinden geçen genç ile karşılaştı.

Hastaneden yeni çıkmış

Olay yerine ambulans çağıran polis bir taraftan da şahsı kendisine getirip kıyafetini giydirmeye çalıştı. İsminin Cabbar Serkan Evren (34) olduğu öğrenilen genç, pantolonunu giyip polisin yardımıyla merdivenlerden sendeleyerek aşağıya inmeye başladı. Bu sırada güçlükle yürüdüğü görülen genç olay yerine gelen ambulansa bindirildi.
Polis yaptığı incelemede Evren'in eroin bağımlısı olduğunu, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra bugün taburcu olduğunu belirledi.

"Gençliğimizi mahvettiler"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ancak hastaneye gitmek istemeyen Evren, kalacak yerinin olmadığını belirterek, "Nereye gitsem beni kovuyorlar. Şu an uyuşturucu almadım. Uyuşturucudan kurtulmak için aldığım ilaçlar beni böyle yaptı. Ben uyuşturucu bağımlısıydım daha yeni çıktım hastaneden. Kurtuldum Allah'ın izniyle verdikleri ilacı kullanıyorum. Beni uyuşturucuya 8 yıl önce arkadaşlarım alıştırdı. Gençliğimizi mahvettiler. Uyuşturucu kullandığım için çok pişmanım" dedi.

"Ailemin yerini bilmiyorum"

Uyuşturucu kullandığı için ailesinin kendine sahip çıkmadığını söyleyen Evren, şöyle devam etti:
"3 yıldır ailemin yerini bilmiyorum. Bana deseler ki annenin evine götür gidemem, o kadar soyutlanmışım. Hastanede anneme yalvardım beni eve alın dışarıda bırakmayın diye benim de sevgiye, şefkate ihtiyacım var dedim yok dediler. Ailem dışlasa da Allah’ın izniyle bu uyuşturucuyu kendim için bırakacağım."

"Eroin ocakları söndürüyor

Cabbar Serkan Evren, eroinin çok tehlikeli olduğunu, insanın hayatını bitirdiğini ifade ederek, "Benim yaşadıklarım kötü şeylerdi, defalarca cezaevine girdim o pisliği gördüm. Uyuşturucuya heves edenler hiç yaklaşmasınlar en son bulaşacakları şey eroin olsun. Hepsi kötü ama özellikle bu maddeyi hiç kimseye tavsiye etmem. Ben eroini 8 seneye yakın kullandım gerçekten ocakları söndürüyor" diye konuştu.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 


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