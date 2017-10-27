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Eroin üretmek için kullanılan kimyasal yakalandı

Romanya’dan yola çıkan ve Bulgaristan üzerinden gelerek ülkemize Kapıkule Gümrük Kapısından giriş yapan bir tırda Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından asetik anhidrit isimli kimyasal ele geçirildi. Eroin üretimde kullanılan ve piyasa değeri 816 bin TL olan 408 kilo kimyasalın yakalanmasıyla Gümrük Muhafaza Ekipleri yaklaşık 200 kilo eroinin üretilmesine engel oldu.

Eroin üretmek için kullanılan kimyasal yakalandı

27 Ekim 2017 11:45

K.V. idaresindeki tırın gümrüğe beyan edilen yükünün yonca olmasına rağmen muhafaza personeli tarafından yapılan risk değerlendirmesi sonucunda yapılan X-Ray taramasında yonca balyaları ile dorse kapısı arasında şüpheli yoğunluk farkı tespit edildi.

Muhafaza memurları refakatinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra arama hangarına yönlendirilen tırda yapılan ön kontrolde gümrük mührünün sağlam olduğu ancak mühür sökülüp dorse açıldığında, dorse kapağı ile yük arasında kalan boşlukta ve yonca balyalarının arasındaki boşluklarda bidonlar olduğu belirlendi.
Dorseden indirilen bidonlardan alınan numuneler kimyasal madde tespit cihazına yüklendiğinde cihaz, kimyasalın eroin imalinde kullanılan “Asetik Anhidrit” olduğu uyarısını verdi. Yapılan analizden sonra gerçekleştirilen sayım ve tartım sonucunda toplam 18 adet bidonda piyasa değeri 816 bin TL olan 408 kilo asetik anhidrit ele geçirildi.
Olay hakkında bilgilendirilen Edirne Cumhuriyet Savcılığından alınan talimat üzerine ele geçirilen asetik anhidrit ile tıra el konuldu ve araç sürücüsü K.V. gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Etiketler: eroin, kimyasal

 

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