Diğer
Kategoriler

Erol Bedir: 'Fikret Orman’ın başkanlığını destekliyoruz'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı seçiminde başkan adaylığı için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı desteklerini ifade etti.

Erol Bedir: Fikret Ormanın başkanlığını destekliyoruz

29 Ocak 2018 17:57

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Birliği seçimi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için değerlendirmede bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık Seçimi’nde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı destekleyeceklerini söyleyen Erol Bedir, “Daha önce Fenerbahçe Başkanı ve Galatasaray Başkanı bu görevi yaptı. Şimdi Beşiktaş Başkanı’nın bu görevi yapmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Perşembe günü bu konuşu zaten konuşacağız. Ben Kulüpler Birliği’nin birlik olarak hareket edeceğini ve ortak noktada buluşacağını düşünüyorum. Fikrinde değişiklik olup olmadığını sorarız. Sanıyorum aday olacaktır. Kendisine birlik destek verecektir. Teamüller hep böyle oldu” ifadelerini kullandı.

“Akhisar maçları zor geçecektir”

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisar deplasmanına gideceklerini hatırlatan Erol Bedir, “Akhisar çok zor bir deplasman. Takımımız Göztepe maçının ardından Manisa’da kampa girdi ve Akhisar’a geçecekler. Sonrasında da Osmanlıspor ile maçımız var. 15 günde 4, 5 maç oynayacağız. Akhisarspor’un yeni stadı şimdiden hayırlı olsun. İlk maçlarını yaptılar, şimdi 2. maçı bizimle oynayacaklar. Rakibimize başarılar diliyorum. İki takım için de zor maç. Ancak geniş kadromuzla hem ligi hem de kupayı bir arada götürmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

Etiketler: Erol Bedir, Fikret Orman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç