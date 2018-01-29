Erol Bedir: 'Fikret Orman’ın başkanlığını destekliyoruz'

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Birliği seçimi ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi için değerlendirmede bulundu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık Seçimi’nde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı destekleyeceklerini söyleyen Erol Bedir, “Daha önce Fenerbahçe Başkanı ve Galatasaray Başkanı bu görevi yaptı. Şimdi Beşiktaş Başkanı’nın bu görevi yapmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Perşembe günü bu konuşu zaten konuşacağız. Ben Kulüpler Birliği’nin birlik olarak hareket edeceğini ve ortak noktada buluşacağını düşünüyorum. Fikrinde değişiklik olup olmadığını sorarız. Sanıyorum aday olacaktır. Kendisine birlik destek verecektir. Teamüller hep böyle oldu” ifadelerini kullandı.

“Akhisar maçları zor geçecektir”

Ziraat Türkiye Kupası’nda Akhisar deplasmanına gideceklerini hatırlatan Erol Bedir, “Akhisar çok zor bir deplasman. Takımımız Göztepe maçının ardından Manisa’da kampa girdi ve Akhisar’a geçecekler. Sonrasında da Osmanlıspor ile maçımız var. 15 günde 4, 5 maç oynayacağız. Akhisarspor’un yeni stadı şimdiden hayırlı olsun. İlk maçlarını yaptılar, şimdi 2. maçı bizimle oynayacaklar. Rakibimize başarılar diliyorum. İki takım için de zor maç. Ancak geniş kadromuzla hem ligi hem de kupayı bir arada götürmek istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş