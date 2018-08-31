Erol Bedir: 'Kadıköy'de şanssızlığımızı yenmek istiyoruz'

Antrenman öncesinde açıklama yapan Başkan Erol Bedir, "Fenerbahçe güçlü bir takım, asırlık bir takım. Her ne kadar son haftalardaki başarısız sonuçlar alsa da bana göre bunların hiç birisi veri değil. Ne bizim gol yemediğimiz veridir ne de onların durumu. İki güçlü takım Saraçolu Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kazanmak için üzerimize gelecek. Biz bunu avantaja çevirebiliriz. Biz son 1,5 yıldır İstanbul takımlarını yenemiyoruz. İnşallah bu kez yeneriz, hiç olmazsa puan alıp döneriz, camiamızı sevindiririz" dedi.

Kayserispor, son olarak 2016-2017 sezonunda 12 Şubat 2017 günü TT Arena'da oynadığı maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmişti. Sarı Kırmızılılar, geçen sezon İsanbul'da oynadığı 5 maçta 3 yenilgi alırken 2 kez de berabere kaldı.

Kayserispor'un son 2 sezonda İstanbul'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

"2017-2018 sezonu

Galatasaray-Kayserispor : 4-1

Kasımpaşa-Kayserispor : 1-1

Fenerbahçe-Kayserispor : 3-3

Beşiktaş-Kayserispor : 2-0

Başakşehir-Kayserispor : 3-1

2016-2017 sezonu

Fenerbahçe-Kayserispor : 3-3

Kasımpaşa-Kayserispor : 3-1

Başakşehir-Kayserispor : 5-0

Galatasaray-Kayserispor : 1-2

Beşiktaş-Kayserispor : 2-2"

Yüksel Yıkılmaz