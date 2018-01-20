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Erol Bulut: 'İlk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu'

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ilk yarısında bir penaltı ve birkaç net pozisyon kaçırdıklarını ifade ederek, "İlk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu" dedi

Erol Bulut: İlk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu

20 Ocak 2018 23:29

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut, ikinci yarının ilk maçının kendileri açısından iyi başladığını söyledi. Maçın ilk yarısında bir penaltı ve birkaç net pozisyon kaçırdıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda işi bitirmemiz gerekiyordu. Maalesef bu olmadı. Defans anlamında iyi iş çıkardık. Hücum anlamında ise yakaladığımız pozisyonları kaçırmış olduk. Takımımı kutluyorum, iyi maç çıkardılar. Deplasmanda bir puan almamız altın puan. İki puan kaçırdık ama inşallah onu diğer maçlarda telafi edeceğiz" diye konuştu.

Abdullah Sarica - Cem Geçim
 

 

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