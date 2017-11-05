Erol Bulut: 'Oyuncu kalitesi maçı kazandı'

Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bulut, maç sonu yaptığı açıklamada, “Oyunu ve oyuncu kalitesi yüksek olan bir takıma karşı mücadele ettik. Zor bir maç olacağı zaten baştan belliydi. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir ekibe karşı oynadık. Ama maçın 90 dakikasına baktığımızda yakaladığımız fırsatların; ben üç sene Başakşehir’de çalıştım, bir maçta bu kadar gol pozisyonuna başka bir takımın girdiğini hatırlamıyorum. 8-9 tane gol pozisyonuna girdik. Ama aması var işte.

Bir tanesini atamayınca maalesef maçı kaybediyorsunuz. Benim görüşüm, oyuncu kalitesi bugün maçı kazandı. Genel anlamda, özellikle ikinci yarıda takımımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bunun üzerine koyarak gitmeliyiz. Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları değerlendirdiğimizde bir adım daha öne gitmiş olacağız” dedi.

İkinci yarıdaki oyundan memnun olduğunu dile getiren Bulut, şunları söyledi:

“Nacer Barazite 2-3 gündür serum alıyor, onun dışında Aly Cissokho 2-3 gün serum aldı. Bu oyuncular gribe yakalandılar. Khalid Boutaib’in performansının biraz düştüğünü düşünüyorum, o yüzden Batuhan’ı oyuna aldım. Dia değişikliği, kanattan daha hızlı hücum yapabilmemiz adınaydı. Tam istediğim gibi olmasa da yine baskı kurmaya çalıştık. Turgut’u da oyuna alarak, hızından ve temposundan faydalanmaya çalıştık. İkinci yarı yeterince pozisyon oluşturduk, sadece gol eksikti. İkinci yarıdan memnunum.”

Bulut, takımın eksikleri olduğuna dikkat çekerek, “Ben genel anlamda takımın eksiğinin olduğunu söylüyorum. Devre arasına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Elimizdeki futbolcular belli, o yüzden başka hamle şansımız yok. 4 sakat futbolcumuz var. Buğra, Azubuike, Aytaç ve Eren takımda yoklar. Bizim gibi bir ekipte 4 futbolcunuz da yoksa zaten sıkıntı yaşıyorsunuz. İlk 11’i kurmakta ve değişiklik konusunda bazı sıkıntılar olabiliyor” diye konuştu.

Bulut, Khalid Boutaib’in dördüncü sarı kartını görerek, cezalı duruma düşmesine ilişkin ise, “Bunu kendisiyle görüşeceğim. Sonuçta yapmaması gereken bir hareket. Bir futbolcunun bu şekilde sarı kart görmesi doğru değil. Kendisiyle bu konuyu konuşacağım” değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu haftalardan geçtiklerine dikkat çeken Bulut, “Geldiğimizden beri zorlu haftalardan geçiyoruz. O yüzden önümüzdeki maçlar zor. Biz kendimizi gelecek maçlara hazırlıyoruz. Aytaç ve Azubuike aramıza katılacak. Biraz daha rahatlayacağız. Seçenek konusunda elimizde birkaç futbolcu daha olacak. Çalışarak, üzerine koyarak, Aytemiz Alanyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

Mehmet Türel

