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Erol Bulut: “Yeni Malatyaspor’un ileriye dönük yapılanmaya ihtiyacı var”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu. Yeni Malatyaspor’da mutlu olduğunu söyleyen Bulut, “Burada mutluyum. İleriye dönük yapılanma ihtiyacı var” dedi.

Erol Bulut: “Yeni Malatyasporun ileriye dönük yapılanmaya ihtiyacı var”

12 Mayıs 2018 23:45

Galatasaray’a deplasmanda 2-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maça iyi başlamadıklarını söyleyen Bulut, “Daha iyi başlamak isterdik ama olmadı. İlk dakikada gol yedik. Bütün sezon bireysel hatalardan çok çektik. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. İlk yarıya bu şekilde bitirdik. Birkaç değişiklikle hücum anlamında etkili olmak istedik. Baskı da kurabildik. Galatasaray ilk yarıdaki gibi gelemedi. 70. dakikada Sadık sakatlanınca 10 kişi kaldık. Bu statta 10 kişi kalınca zorlanıyorsunuz” dedi.

“Yeni Malatyaspor’da mutluyum”


Göreve geldikten sonra 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemleriyle oynadıklarını söyleyen Bulut, “Ama futbolda bunlar değişebilir. Bazı maçlarda 3-5-2 oynadık. Fenerbahçe maçında böyle oynamıştık ve etkili de olduk. Fenerbahçe gibi takıma karşı, lige yeni yükselmiş bir Anadolu takımı bunları yapabiliyorsa, bu çok güzel bir şey. Yönetimle oturup konuşacağız. Bazı detaylar var ileriye dönük, onları konuşmamız gerekiyor. Yeni Malatyaspor’u bir yerlere getirmemiz gerekiyorsa bunların yapılması gerekiyor. Aksi halde başkaları gelip sizi geçebilir. Tesis olsun, transfer olsun, bunları konuşmamız gerekiyor. Ben burada mutluyum ve burada kalıp kalmama konusu, başkan ve yönetime bağlı, gelecekle ilgili konulara bağlı” diyerek sözlerini tamamladı.  

 

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