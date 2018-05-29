Diğer
Kategoriler

Erol Bulut’a 1+1 yıllık sözleşme ve ücret iyileştirmesi

Evkur Yeni Malatyaspor’da 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen gelecek sezon için yola devam edilip edilmemesi noktasında yönetimin hakkında net bir açıklama yapmadığı Teknik Direktör Erol Bulut, bugün kulüp başkanı Adil Gevrek ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Erol Buluta 1+1 yıllık sözleşme ve ücret iyileştirmesi

29 Mayıs 2018 17:45

Tarafların karşılıklı tekliflerini birbirlerine ilettiği görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, yönetimin Erol Bulut’a 1+1 yıllık sözleşme, ücretine de geçen sezon aldığının 1 buçuk katını teklif ettiği ifade edildi. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün de hazır bulunduğu toplantıda Bulut’un sunulan teklife olumlu yaklaştığı, teknik ekibiyle de konuşup nihai kararı vereceğini söyleyerek masadan ayrıldığı belirtildi. Görüşmede Gevrek’in genç teknik adama Antalyaspor ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu da sorduğu, Bulut’un ise Akdeniz ekibinin menajerler aracılığıyla kendisine bir teklif sunduğunu doğruladığı öğrenildi.

Adil Gevrek ile Erol Bulut’un bu hafta içerisinde nihai karar için bir kez daha görüşecekleri belirtildi. 

Mehmet Türel
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç