Erol Bulut’a 1+1 yıllık sözleşme ve ücret iyileştirmesi

Tarafların karşılıklı tekliflerini birbirlerine ilettiği görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtilirken, yönetimin Erol Bulut’a 1+1 yıllık sözleşme, ücretine de geçen sezon aldığının 1 buçuk katını teklif ettiği ifade edildi. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün de hazır bulunduğu toplantıda Bulut’un sunulan teklife olumlu yaklaştığı, teknik ekibiyle de konuşup nihai kararı vereceğini söyleyerek masadan ayrıldığı belirtildi. Görüşmede Gevrek’in genç teknik adama Antalyaspor ile ilgili çıkan haberlerin doğruluğunu da sorduğu, Bulut’un ise Akdeniz ekibinin menajerler aracılığıyla kendisine bir teklif sunduğunu doğruladığı öğrenildi.

Adil Gevrek ile Erol Bulut’un bu hafta içerisinde nihai karar için bir kez daha görüşecekleri belirtildi.

Mehmet Türel

