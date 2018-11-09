Erol Bulut'tan Fenerbahçe sözleri

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ardından her iki takımın hocaları değerlendirmelerde bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç sonrası yaptığı açıklamada, Trabzonspor karşısında bugün mükemmel bir performans sergilediklerini belirterek, “Karşılaşmanın daha zor olacağını düşünüyorduk. Futbolcularımız iyi konsantre oldular. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. İkinci yarı sahaya çıktığımızda daha baskılı oynadık rakip takımı kalemize yaklaştırmamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Şu an lig sıralamasına baktıklarında bir maç fazlasıyla ikinci sırada olduklarını kaydeden Bulut, “Bu umut verici bizim için. Ama önemli olan sezon sonunda ne olacağımız, hedefimiz halen ilk on içerisinde olabilmek” dedi.

Adının son dönemlerde Fenerbahçe ile anılması konusunda da bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Bulut, “Şu an Yeni Malatyaspor'un hocasıyım. Buradaki hedeflerimiz var. İnşallah sezon sonuna kadar burada en iyi şekilde götürmeye çalışacağız. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı performansı sergileriz” ifadelerini kullandı.