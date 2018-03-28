Erol Ceylan ikinci kez Almanya’nın en iyisi seçildi

Almanya Boks Federasyonu (BDB) tarafından iki kez üst üste bu ödüle layık görülen Erol Ceylan, dünyanın da en iyi kulüpleri arasına girmeyi başardı. Almanya’nın saygın boks dergilerinden Boxen1 haberinde 2016 ve 2017 yılında en iyi promotör seçilen Ceylan’ın 2018 yılında da yeniden en iyi promotör seçilebileceğini yazdı. Almanya Boks Federasyonu Başkanı Thomaz Putz ve yardımcısı Volker Grill’in elinden bu anlamlı ödülü alan başarılı iş adamı Erol Ceylan, büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Son düzenlediğimiz galada iki dünya ve iki de Avrupa Şampiyonluk maçını aynı anda gerçekleştirdik. Salonun biletleri iki hafta önceden tükendi ve çok sayıda seyircimiz de bilet bulamadığı için galamıza katılamadı. Bu da Almanya’da profesyonel boksun yeniden canlanmasına ve sevilmesine ön ayak olduğumuzu göstermektedir. Bu yıl yine Almanya’nın en iyi boksörü kulübümüzdeki Karo Murat olarak seçildi. Yine dünyanın en iyi antrenörlerinden Bülent Başer de kulübümüz bünyesinde büyük ödüller almaya adaydır. 19 boksörümüz var ve bunlar dünyanın en iyi boksörleri arasında yer alıyor. Kulübümüz bünyesinde iki dünya şampiyonluk kemeri olmak üzere çok sayıda Avrupa ve Kıtalar Arası şampiyonluk kemerleri bulunmaktadır. Çalışmalarımız devam ediyor ve önümüzdeki dönemlerde dünyanın zirvesindeki başarılarımız artarak devam edecektir" şeklinde konuştu.

Vedat Alyaz: "Türk boksuna da büyük katkılar sunuyoruz"

EC BOXİNG spor kulübünün basın danışmanı Vedat Alyaz, sadece Almanya’da değil Amerika’da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında dev boks galaları düzenlediklerini vurgulayarak, "EC BOXİNG olarak Türk profesyonel boks kulüplerini ve boksörlerini de destekliyoruz. İlerleyen dönemlerde bu desteklerimiz daha da artacaktır. 28 Nisan’da Trabzon’da Avrupa Şampiyonumuz Fatih Keleş’i büyük bir maça çıkaracağız. Boksörümüz Ali Eren Demirezen de iki gün önce Avrupa Şampiyonluk kemerini beline taktı. Yine büyük yeteneklerimizden Hüseyin Cinkara önümüzdeki dönemde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. Bu da aynı zamanda Türk boksuna da büyük katkılar sunduğumuzun en iyi göstergelerinden birisidir. Dünya boks arenasından kazandığımız tecrübe ve kontakları Türk boksunun gelişmesi için ülkemizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Spor Bakanlığımız'la birlikte çalışmalar yapmayı planlıyoruz ve onlara nasıl katkılar sunabileceğimiz konusunda fikirler üretmeye çalışıyoruz. Kulübümüz boksörleri şu an dünya sıralamasında zirvelerde yer alıyor. Fırat Arslan şu an dünyada bir numara. Alman Mario Daser, yine dünya listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Saymaya kalksak bitiremeyeceğimiz kadar başarılara imza attık" dedi.