Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

Olçok ailesinin yaptırdığı köy camisinde düzenlenen programa Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile Çorum Valisi Necmettin Kılıç, AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş milletvekili Mahir Ünal, "Erol ağabey dostluğun samimiyetin, güvenirliliğin timsaliydi" dedi.

Her yıl Mecidiyekavak köyüne gelerek dostları üzerinden ölümü hatırladıklarını dile getiren Ünal, "Uzun yıllar sevgili dostumuz, ağabeyimiz Erdoğan üzerinden yıllarca burada bir araya geldik. O dostluk üzerinden ölümü hatırladık. Şimdi o kervana iki canımız daha gitti. Sevgili Erol ağabeyimiz ve onun evladı Abdullah Tayyip. Aslında bir insanı sadece kendiniz üzerinden anlatabilirsiniz. O insanın size yansıdığı kadarını anlatabilirsiniz. Aslında bir insanı anlatmaya başladığınız zaman o insanı anlatmazsınız. O insandan size yansıyanlarını anlatırsınız. O insandan size çarpanları anlatırsınız. Erdoğan ve Erol beyden Allah razı olsun. Onlardan bize çok güzel şeyler yansıdı" diye konuştu.

"Kıymetli olan biriktirmemiz gereken ne var derseniz o da dostluklarımızdır" diyen Ünal, "Eskiden dostluklar sorulduğunda ne zamandan beri tanışıyorsunuz dendiğinde arifler ‘kalu beladan beri’ dermiş. Eğer birisiyle dostsanız aslında Allah Resulü'nün hadisi gereği alemi ervahta tanışmış o dostluğunuz da dünyada devam etmiştir. İnşallah öbür dünyada da dostluklarımız devam eder. Kıymetli olan biriktirmemiz gereken ne var derseniz oda dostluklarımızdır. Dostluklarımızdan başka bu dünyada biriktirebilecek bir şey yoktur. Buraya gelişimizin burada bir arada oluşumuzun asıl manası dostluğumuzdur. Aramızdaki muhabbettir. Her birimizin üzerine farz olanda odur ki yeryüzünde bir değeri yaşatmaktır. Her bir insan bir değeri üzerinde yaşatmalıdır. Emin olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Dostluğun samimiyetin, güvenirliliğin yürüyen timsali olmalıdır. Erol ağabey bunu başaranlardır. Allah razı olsun. Hayatıyla bunu hepimize gösterdi. 'İnsan hukukunu korumalı' derdi. 'Hukuku korumazsan kendi namusunu da koruyamazsın' derdi. Bunları yaşadı. Güzel yaşadı ve güzel öldü. Allah dostlarına da güzel ömürler nasip etsin. İnşallah biz Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirenlerden oluruz" dedi.

Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunmasının ardından Erol Olçok, kardeşi Erdoğan Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi.