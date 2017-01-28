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Erol Parlak, türküleriyle kulaklardaki pası sildi

Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen ‘Türküler ve Toplumsal Yaşam’ konulu sohbet ve dinletide sahne alan Prof. Dr. Erol Parlak türküleriyle dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Erol Parlak, türküleriyle kulaklardaki pası sildi

28 Ocak 2017 09:29

2016 yılında Müzik Kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü alan Prof. Dr. Erol Parlak, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen ‘Türküler ve Toplumsal Yaşam’ konulu sohbet ve dinletide sahne aldı. MBB Hızırbey Çelebi Salonu'nda düzenlenen programa Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın yanı sıra Marmara Belediyeler Birliği yetkilileri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Mızrap kullanmaksızın çalma tekniğini sistemleştirerek el ile bağlama çalma geleneğini devam ettiren Erol Parlak, seslendirdiği türkülerle dinleyenleri kendisine hayran bıraktı.
Anadolu’nun kültürel zenginliğini, özden ve gelenekten gelen türküleri ve "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen merhum sanatçı Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendiren Parlak, sanatseverlerin kulağındaki pası sildi. Gecede türkü söylemenin yanı sıra, Anadolu’nun müzik kültürünü ve nasıl gelişme sağladığını da anlatan Prof. Dr. Erol Parlak, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

“Bu tarz etkinlikler kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak”
Marmara Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Marmara Belediyeler Birliği olarak özellikle genç nesillerin geçmişimizi, kültürümüzü tanımaları adına ve hocamızı tanımaları adına bu etkinliği düzenliyoruz. Bundan sonraki süreçte yeni nesil bizim kültürümüzle, tarihimizle özdeşleşmiş şekilde büyüyeceklerdir. Neşet Ertaş kültürünü sürdüren Erol Parlak hocamızı daha yakından tanıyacaklar. Bu etkinlikler kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bizler bu ülkenin değerleri olmuş büyüklerimizi gelecek kuşaklarla buluşturmak zorundayız” dedi.

“Müzik hayat demek, türkülerimiz ise hayatın her anı demektir”
Anadolu kültürünü anlatıp, türküleri seslendirerek dinleyenleri kendisine hayran bırakan Prof. Dr. Erol Parlak, “Marmara Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak bugün buradayız. Bugün Türküleri, müziği konuşacağız. Müzik hayat demek, türkülerimiz ise hayatın her anı demektir. Toprağımıza dair bu güzelliği, onların bize anlattıklarını, toplumsal olarak bize yaşattığı duyguları, birlik ve beraberliğe olan katkısını konuşacağız. Çok kıymetli bir davetli kitlesi var, ben onların önüne çıkacağım için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Mehmet Başa

 

Etiketler: Erol Parlak


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