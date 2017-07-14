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Errick McCollum, Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, son olarak Galatasaray Odeabank’ta forma giyen McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Errick McCollum, Anadolu Efeste

14 Temmuz 2017 11:00

Anadolu Efes’te yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Efes, son olarak Galatasaray Odebank’ta oynayan Errick McCollum ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Amerikalı basketbolcu, 2016 yılında Galatasary Odeabank ile Eurocup kupasını kaldırdı ve organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi. 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda sezonun en iyi beşinde de yer almıştı.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarla Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta forma giyen Amerikalı oyuncu, 13.7 sayı, 3.1 ribaunt ve 2.1 asist ortalamaları ile mücadele etti. 

Etiketler: Anadolu Efes, Errick McCollum, Galatasaray Odeabank


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