Ersa, ürünlerini ilk kez İMOB Fuarı’nda tanıttı

Türkiye ve dünyada çok sayıda sektörden kullanıcısının mobilya, tasarım, üretim ve mimari ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve yüksek kalitede çözümler sunan Ersa, değerli tasarımcı iş birlikleriyle geliştirdiği yeni yaşam serisini ilk kez 23-28 Ocak tarihleri arasında CNR Expo’da gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda tanıttı. Kuruluşunun 60'ıncı yılında çalışma mekanlarının yanı sıra yaşam alanlarında kullanıcısıyla buluşan Ersa, yeni serisini 'İyi tasarımın 60 yılı' konseptiyle duyurdu.

Ev ve ofis satış noktalarının sayısını artırmayı hedefliyor

Fuar boyunca yeni yaşam serisinin aldığı yoğun ilgiden fazlasıyla memnun kaldıklarını ileten Ersa Mobilya Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata, “1958 yılında Metin Atabey Ata tarafından Sivas’ta bir metal atölyesinde temelleri atılan Ersa, bugün Türkiye’nin en büyük mobilya üreticilerinden biri konumunda, dünyanın 41 ülkesinde kullanıcısıyla buluşuyor. Her geçen yıl tasarım ve inovasyon odaklı büyüme grafiği hızla artan bir şirket olarak, 60'ıncı yılımızda bu yetkinliğimizi çalışma mekanlarının yanı sıra yaşam alanları için de kullanacağız. Yaşam, yemek ve uyku olmak üzere üç ana kategori altında konumladığımız yeni yaşam serimizi, bu yıl itibarıyla kullanıcılarımızla buluşturacağız. Bunun da ilk adımını Türkiye’deki mobilya sektörünün kalbinin attığı, 22 ülkeden ziyaretçi ağırlayan İMOB’da atmak, bizim için oldukça önemli. 2018 itibarıyla 6 bölgede bayilik vererek faaliyetlerimizi Türkiye çapında yaygınlaştırmayı da hedefliyoruz” dedi.

Ödüle layık görüldü

Ersa, CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık ile Türkiye mobilya sektörünün çatı örgütü MOSFED-Mobilya Dernekleri Federasyonu iş birliğinde, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen CNR İMOB kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde 'Ar-Ge/Tasarım Merkezi Açan Mobilya Firmaları' ve 'Turquality/Marka Destek Programı’na katılan Firmalar' başlıkları altında ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Ersa Mobilya kurucusu Metin Atabey Ata adına, sektöre sunduğu katkılarından dolayı takdim edilen ödülü ise Ersa Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata teslim aldı.